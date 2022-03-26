美國知名搖滾天團「幽浮一族樂團」（Foo Fighters），出道至今28年累積不少歌迷，發行過多張專輯都得過葛萊美獎，在歌壇有難以撼動的地位，如今傳出鼓手泰勒霍金斯（Taylor Hawkins）逝世的噩耗，讓全球粉絲難以置信。

搖滾天團「幽浮一族樂團」出道至今28年，發行過無數張專輯，其中4次獲得葛萊美獎最佳搖滾專輯的殊榮，在歌壇成績相當不俗，不過如今卻傳出不幸消息，根據外媒報導，團內擔任鼓手的泰勒霍金斯昨（25日）傳出逝世噩耗，享年50歲，所屬公司稍早證實死訊，並發文哀悼「他的音樂精神和具感染力的笑容，會永遠陪伴著我們」。

搖滾天團「幽浮一族樂團」鼓手泰勒霍金斯逝世。（Taylor Hawkins臉書）

至於泰勒霍金斯真正死因為何？所屬公司相當低調並未透露相關細節，僅希望外界能給予他的家人多點隱私和空間，才能夠好好處理相關後事事宜，至於原定於哥倫比亞波哥大音樂節及南美的演出，如今也宣布全部取消。