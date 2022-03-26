研究團隊給予受試人員服用以「宮入菌」（CBM588）為主成分的益生菌，一年後大腸腺瘤發生率從70.8％明顯下降至31.3％，切除者（上圖為切除前）的大腸也獲得穩定控制，沒有復發跡象（下圖）。（高醫提供／袁庭堯高雄傳真）

該研究團隊，高醫醫師吳秉儒（左） 與王俊偉。（袁庭堯攝）

高醫研究證實，益生菌有助預防大腸癌，還可減經大腸癌患者治療過程的不適症狀。（袁庭堯攝）

「2022年度消化系聯合學術年會」現場。（袁庭堯攝）

「2022年度消化系聯合學術年會」現場。（袁庭堯攝）

「2022年度消化系聯合學術年會」現場。（袁庭堯攝）

80多歲王姓男子因大腸內4顆瘜肉，導致腹痛、拉肚子長達半年，切除後參加研究計畫、持續服用益生菌一、二年後都未復發，腹脹腹痛更獲得緩解。高雄醫學大學暨附設中和紀念醫院26日於「2022年度消化系聯合學術年會」中發表此研究報告，證實益生菌有助預防大腸癌，還可減經大腸癌患者治療過程的不適症狀。

過去人類往往被傳染病擊垮，二戰期間，德軍甚至用駱駝的糞便治療痢疾。隨著醫療突飛猛進，醫界發現，服用益生菌可降低大腸腺瘤性瘜肉的發生率。

高雄醫學大學暨附設中和紀念醫院26、27日於「2022年度消化系聯合學術年會」中，發表一份研究報告，研究團隊自2017年3月開始，針對大腸鏡瘜肉切除術患者進行為期6年的臨床研究，該實驗收案總人數為381人，其中95人已完成試驗，包括做過3次大腸鏡檢查及瘜肉切除，結果發現每日服用以「宮入菌」（CBM588）為主成分的益生菌，一年後大腸腺瘤發生率從70.8％明顯下降至31.3％。反觀對照組、不吃益生菌的人，一年後的大腸腺瘤發生率幾乎不變。

高雄醫學大學副校長、胃腸內科醫師吳登強表示，大腸癌已連續14年高居全國癌症發生數之冠，2019年有超過1萬7000人確診、5000人死亡，堪稱「癌王」。大腸癌由大腸內的腺瘤性瘜肉癌化所造成，早期並無症狀，須靠定期篩檢趁早發現治療。若早期切除，治癒率可達9成。但瘜肉切除術後的患者一年內仍有高達6成的復發率。「天天五蔬果」只是保健基本，適當攝取益生菌更能降低腸道發炎狀態，不易產生瘜肉。

醫師王俊偉表示，該益生菌的菌株生理功能獨特，具芽孢、耐酸（空腹胃酸 pH1~2）、耐熱等特點，穩定性佳，可與抗生素、免疫抑制劑等藥物併用，還可促進酪酸、醋酸等短鏈脂肪酸產生及調節免疫細胞生成，修復並鞏固腸壁上皮細胞，增加好菌、抑制壞菌，幫助瘜肉切除術後患者長期改善腸道細菌叢生態，增加腸內益菌形成共榮環境，為整體消化道保健產生綜效。

高醫胃腸內科醫師吳秉儒指出，該專利菌種不僅能與抗生素與免疫抑制劑的藥物併用，由於厭氧菌在血液中不會增殖，更適用於腸黏膜破損嚴重的急重症患者，可減緩癌症治療過程的不適感。

高醫該研究將持續進行至2023年4月30日，累積成果將在國際發表，提升我國癌症醫學研究實力。