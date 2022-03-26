RMK粉紅泥膜皂霜 120g，1

100元。（RMK提供）

RMK雙效潔膚露 245mL，1

頂級保養RMK品牌迎接25週年，在保養系列上也推出新品潔膚類品項，包括「雙效潔膚露、粉紅泥膜皂霜」，透過全新的單品，帶來品牌新氣象。

RMK講究理想的素肌是每日確保舒適的保濕度、透明感與光澤，專注於提升素肌之美，打造出能真實感受上妝樂趣的美肌。

RMK 雙效潔膚露卸妝機能的同時，宛若潤膚水般滋潤肌膚還原出水嫩的膚質；粉紅泥膜皂霜添加日本愛媛縣產的粉紅礦泥，靈感來自具有黏稠度的乳霜，誕生出濃密與彈力感的泡沫，保留必要的水分能潤澤的洗顏，打造讓人上癮的洗顏體驗。