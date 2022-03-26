美國官員昨（25）日透露，俄羅斯部署至烏克蘭的傭兵部隊規模，從300人擴增至至少千人以上，他們在烏克蘭戰事的角色愈來愈大，首要任務是在烏東作戰。

外媒曝俄羅斯總統普丁在烏克蘭戰爭中動用「瓦格那集團」傭兵。

《紐約時報》（New York Times）報導，一名美國匿名官員25日表示，目前俄羅斯傭兵組織「瓦格那集團」（Wagner Group）派至烏克蘭的俄羅斯傭兵人數，已較一個月前多出3倍，從約300人暴增至至少1000人，這批傭兵過去有在敘利亞、利比亞的作戰經驗，他們的主要任務是在烏東頓巴斯（Donbass）地區及其他烏克蘭東部區域對抗烏克蘭軍隊。

美國及西方官員表示，派遣倍受信賴的傭兵協助俄軍侵略行動的關鍵部分，凸顯莫斯科至今在尚未取得成果下重新整頓軍事行動的努力。俄羅斯國防部昨日暗示將縮小戰爭目標、專注在頓巴斯地區。

《紐時》指出，瓦格那傭兵在中東戰事中累積軍事經驗，並且擔任包括中非共和國、蘇丹等多國政府的軍事顧問。

官員透露，瓦格那集團不只重新調度在敘利亞及利比亞的傭兵前往烏克蘭，同時也將在利比亞使用的火炮、防空及雷達系統運至烏克蘭，俄羅斯軍方也支持這些調度，提供軍用貨機轉移人員及設備。

儘管和集結在烏克蘭邊境的15萬俄羅斯大軍相比，瓦格那傭兵人數微不足道，但《紐時》指出，加派傭兵代表普丁正效法自己2014年的劇本，當時他同樣動用傭兵協助烏東的親俄分離份子。

美國官員表示，今年稍早西方情報圈就已發現一小隊瓦格那傭兵離開敘利亞及利比亞，抵達俄羅斯控制的克里米亞，不過他們出師不利，未預期到烏軍的抵抗如此頑強，截至2月底，多達200名俄國傭兵喪命。