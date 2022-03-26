3月24日是北約轟炸南斯拉夫23周年紀念日，塞爾維亞總統武契奇當天在受訪時控訴，北約在1999年的行為是多麼可怕、荒謬、非法和不道德，現在他們指責俄羅斯「入侵」烏克蘭，這多麼愚蠢可恥。

根據新浪網引述《俄塔社》24日報導，武契奇稱，那些逝去的生命已無法挽回，包括82名兒童、大量平民。根據北約的數據，北約共出動了3.8萬架次飛機，根據塞爾維亞媒體的報導，轟炸造成8000多無辜平民傷亡。武契奇指控，對北約而言，他們經常談論的道德和價值觀根本不在。

對於北約轟炸南斯拉夫事件，北京大學法學院助理教授、日內瓦國際關係及發展高等研究院國際法學博士廖雪霞接受《鳳凰網》訪問時指出，可從兩個層面分析，第一是發動戰爭本身的合法性，第二是戰爭實施過程中手段方式的合法性。

發動戰爭本身的合法性是指訴諸武力本身的合法性，國際法上有禁止使用武力原則，也就是禁止任何國家對另一國家使用武力。只有兩個例外：一是國家對於武力攻擊進行自衛；另一是安理會授權，這是判斷發動戰爭合法性的標準。

從這兩個標準來看，廖雪霞指出，1999年科索沃戰爭轟炸南斯拉夫，美國和北約認為塞爾維亞人屠殺科索沃的阿爾巴尼亞人，因此主張武力介入，也就是人道主義干涉。「但這項主張並未得到安理會的支持」，廖雪霞強調，所以北約繞過安理會，單方面使用武力轟炸南斯拉夫，是明顯違反國際法上禁止使用武力原則。