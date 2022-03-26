2022新冠疫情趨緩之際，推動「扶輪傳愛.消除肝病」，26日至桃園市復興區。（肝病防治學術基⾦會提供）

2022新冠疫情趨緩之際，接⼒推動「扶輪傳愛.消除肝病」，指導單位國際扶輪3522地區台北敦化扶輪社社長林仁宏說，肝病⼀直是國病，因此扶輪⼈非常積極的要投入這⼀項有意義的活動。此次國際扶輪全球獎助⾦DG2226827-11是由台北敦化扶輪社申請執⾏台灣肝病根除計畫的延續。計畫⽬的是要對偏鄉、原鄉民眾提供必要的肝炎相關抽⾎項⽬及做腹部超⾳波檢查，特別深入桃園市復興區，就是希望協助民眾透過抽⾎及腹超，異常者能回到醫療院所治療或定期追蹤，達到根除台灣肝病⽬的。

26日於桃園市復興區公所三民社區多功能活動中⼼舉⾏，針對30歲以上民眾做免費肝炎、肝癌、病毒量抽⾎篩檢及腹部超⾳波檢查，活動記者會上桃園市復興區衛⽣所主任林德⽂、肝基會總執⾏長楊培銘教授、林仁宏、國際扶輪3522地區分區助理總監王璿 、藝⼈吳鈴山、⿈崇蘭、復興區公所區長游正英。

B肝及C肝的病友需要定期追蹤或治療，特別原鄉很多民眾因為沒有症狀、⼯作忙碌或經濟等因素中斷，為進⼀步協助這些病友回到醫院治療或追蹤，林仁宏說，扶輪⼈出錢、出⼒、出時間、出愛⼼⼤家⼼⼿相連⼀起做公益。這次活動有30多位扶輪⼈親至會場做服務，幫助民眾做肝病檢查，為了⿎勵⼤家關⼼⾃⼰的健康，還有由扶輪⼈提供的精美贈品，希望更多的民眾來參加篩檢，讓肝病早⽇從台灣消失。

林德⽂表⽰，肝臟是「沉默的器官」本身沒有痛覺神經，許多患者常不知道⾃⼰有肝病，往往需要要⾎液檢查或超⾳波檢查才發現肝臟早期病兆。因此，普及肝病篩檢，讓肝病患者能早期發現、早期治療，是提⾼肝病治癒率，解決國⼈肝苦的最佳途徑。

此次非常感謝「國際扶輪3522地區、台北敦化扶輪社、以及肝病防治學術基⾦會集結社會的愛⼼善款，提供民眾免費保肝篩檢及腹部超⾳波檢查，並協助BC肝患者回到醫療院所接受治療及定期追蹤。呼籲有B、C肝炎的病友⼀定要依醫師建議定期接受腹部超⾳波檢查。

吳鈴山、於108年10月曾受邀為肝基會保肝篩檢活動在新北市樹林場代言，近來疫情趨緩，又家住桃園，得知此次桃園復興區保肝篩檢，才驚覺太太從未做過任何健康檢查，加上近期多位藝⼈健康亮紅燈，甚至往⽣，義不容辭⽴⾺答應和太太⿈崇蘭⼀起前往做公益分享，要⽤⾃身的經驗呼籲⼤家，健康絕不能憑感覺或找任何忙碌做藉⼜不去檢查，唯有早期發現，任何疾病都可能完全治癒，對於肝基會長年結合社會的愛⼼善款，全台⾛透透，不放棄任何⼀個偏鄉死角，尤其特別關⼼原鄉族群，希望早⽇讓肝病在台灣絕跡，非常感動。良善企業的愛⼼熱情，出錢出⼒更令⼈敬佩，期望復興區的居民能珍惜這份寶貴的資源。

楊培銘說，肝基會曾於去年3⽉11⽇在肝基會推動「今年超了沒？腹超⼗年計劃」為弱勢及勞動朋友腹超篩檢展開起跑，同年10⽉3⽇再串聯全台灣北、中、南、東12家醫療院所同步腹超活動，當天上午3⼩時共篩檢1912⼈，發現5⼈疑似肝癌、79⼈有性質不明肝腫瘤、6⼈有肝硬化、⾼達56％受檢民眾有脂肪肝。現代⼈吃太好又少動，導致脂肪肝發⽣率不斷提⾼，肝病是國病，為喚起國⼈重視定期追蹤檢查，避免太晚發現肝癌的悲劇，肝病防治學術基⾦會呼籲B、C型肝炎帶原者至少每半年接受⼀次腹部超⾳波檢查，也建議年滿40歲以上民眾，每年都應該接受腹部超⾳波檢查。

事實上，現在B肝帶原者已有藥物可以控制，C肝更是有極⾼治癒率(＞98％)的⼜服新藥，這些治療費⽤全部健保給付。因此，我們應善⽤現有的藥物，讓B、C肝病友儘早接受治療。肝基會不會放棄任何可以找出潛在B、C肝患者的機會，因此持續結合社會愛⼼善款，從事肝病篩檢活動，努⼒提昇民眾如何正確保肝的意識，更讓患者落實主動篩檢、積極就醫、早期治療三步驟，期望在主動出擊的努⼒之下，有效提升民眾就醫意願與B、C肝治療率，幫助患者們早⽇脫離「肝」苦。

感謝桃園市衛⽣局、國際扶輪3522地區指導，由肝病防治學術基⾦會、台北敦化扶輪社主辦，復興區公所、復興區衛⽣所、台北東區扶輪社、台北安和扶輪社、台北同德扶輪社、台北同慶扶輪社、台北美仁扶輪社協辦。檢驗資格：年滿30歲以上（帶身份證填寫資料.不⽤空腹）免費篩檢項目包括：肝病檢查：B型肝炎表面抗原、B型肝炎表面抗體、B型肝炎病毒量、B型肝炎e抗原、C型肝炎抗體、C型肝炎病毒量、甲種胎兒蛋白（AFP）、肝功能指數（GOT、GPT）、病毒量檢查： Ｂ肝病毒量、Ｃ肝病毒量、腹部超音波檢查(肝臟、膽囊、腎臟、胰臟、脾臟)。癌症指數檢查：胰臟癌、攝護腺癌、大腸癌、胃癌、肺癌、卵巢癌、乳癌。