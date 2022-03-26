警方查扣賭具、賭資。（警方提供）

麻將咖相加破300歲 聚賭遭逮竟怨：真的很沒意思！

疫情降溫後，北市萬華區不少麻將協會死灰復燃，打著娛樂口號玩點數卡，私下卻有賭客換成現金，萬華警方循線追查，日前前往西昌街查抄協會，逮捕62歲李姓負責人等2名員工，另有6桌24名賭客，其中有1桌客人年紀都超過70歲，4人相加年紀破300歲，老人無奈表示，打個小麻將政府也要抓，「真的很沒意思！」

萬華警方接獲線報，西昌街某麻將協會提供場所供人聚賭，對外卻強調只玩點數卡、禁止賭博，經連月追查，日前持搜索票查緝，當場逮捕2名員工及24名賭客，另查扣8萬元點數卡、現金抽頭金共7萬餘元。

警方發現賭客年紀都在50歲上下，24人相加年紀破千，其中1桌年紀都已70多歲，有老者無奈表示，他們只是無聊打個小牌，港澳都有合法的麻將館，為何台灣不能適當開放？警訊後均被依賭博罪送辦。

萬華警方呼籲，賭博在台灣仍屬違法，更易衍生高利貸、暴力討債等問題，警方絕不容許非法賭場存在，將加強查緝以維護社會治安。