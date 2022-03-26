大聯盟上個球季的重要事件之一就是禁止投手使用「黏黏球」，導致一些投手的速球出現明顯的轉速減少。2021年6月，聯盟正式開始檢查投手身上的裝備包括帽子、腰帶、手套是否暗藏黏性物質，今年還要更加大取締力道，務求杜絕這些「塗油」的旁門左道。

美媒《運動畫刊》報導，主審將會仔細抽查投手的雙手，如果上面沾有外部物質，例如常見的松焦油、防曬油，投手當場會被驅逐並且禁賽。「如果主審發現投手的手掌很黏，帶著沾有外部物質的明確痕跡，或是投手在檢查前自行抹掉手上的東西，都會被認定違規。」

大聯盟加強取締，因為他們懷疑有些投手又開始偷偷塗油。去年6月開始，聯盟投手四縫線速球的平均轉速明顯下降，但是到9月球季末的時候又漲回來。不只在例行賽，今年春訓就要開始實行檢查。先發投手單場比賽會被多次檢查，牛棚投手也至少檢查1次，甚至捕手、野手也會遭到突襲檢查。

去年初，被開除的天使員工哈金（(Brian Harkins）在法庭上咬出包括韋藍德（Justin Verlander）、寇爾（Gerrit Cole）、薛爾瑟（Max Scherzer）等大投手使用黏性物質。結果該年韋藍德受傷未被檢查，寇爾公開抱怨新政策，薛爾瑟則是愈投愈勇差點摘下賽揚獎。