美中貿易戰、COVID-19疫情意外為台灣帶來轉骨契機，近幾年經濟得以擺脫低度成長，不過中經院學者提醒，未來十年台灣經濟發展必須認知到3件事，尤其是台灣如何強化經濟安全，認知到經濟繁榮不必然要靠中國。

台灣制憲基金會今天舉行「台灣準備好了嗎？－台灣未來國家願景與挑戰」論壇，會中邀請財訊發行人兼社長謝金河、中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長李淳談「台灣未來十年的經濟展望與評估」。

李淳表示，要展望未來經濟，必須先回顧台灣過去的發展歷程，從中反思檢討；過去幾十年台灣發展凸顯3大重點，一是經濟安全跟實力是國家實力的重要部分，二是台灣經濟發展最大威脅是中國，三是全世界都在討論經濟安全，「台灣步調有點慢了」。

綜觀近年國際局勢，李淳指出，這幾年經濟不再單純是經濟議題，地緣政治成為重要一環，各國政府深刻體認此事實，都在追求產業自主、經濟安全；換言之，經濟實力強才會有發言權，這將是台灣取得發言權的最大基礎，「我們經濟好，發言權會愈來愈大聲」。

第二個重點是「台灣經濟發展最大威脅當然是中國」。李淳直言，中國是非常好預測的國家，大家都知道做什麼會惹怒他、惹怒後會有什麼反應，但台灣過去作為還是不太夠。

舉例來說，中國早早就發展半導體國產化，路徑不外乎偷的、買的、搶的，台灣卻沒有積極預防，只是運氣很好，被搶過去的人才因為發展遇到瓶頸，又要回來了。

李淳表示，台灣防範不足，很重要原因是過去20年間，美國、歐盟、日本同樣沒有防範，全世界都撲向中國，台灣作為代工業一環，只能跟著供應鏈變遷西進，「台灣有陣子跟著迷失了」。

不過近幾年世界風向轉變，李淳表示，正好這個時機讓台灣重新檢討，如何針對未來可預測的風險，做好更多防範工作與準備。

謝金河會中指出，台灣生存最大敵人是中國，但有至少4成的台灣人抱持擁抱中國的心理。李淳則說，重點是要怎麼讓這些人認知到經濟繁榮不是一定要靠中國，如果能感受到不依賴中國、經濟一樣愈來愈好，相信這樣的聲音會愈來愈小。

最後一個重點是經濟安全，李淳直言，全世界都在強調經濟安全，不只看效率、生產成本，也要確保經濟發展路徑對國家安全沒有造成威脅；然而，日本、韓國都已設立新的職位或組織，台灣發展似乎比較慢。

李淳指出，大家都在盤點經濟自主能量，台灣要認知到「我們可能是被檢討的對象」，除了半導體，還有很多零組件是世界第一，台灣應思考未來有沒有被取代的風險，以及全世界都在投入半導體，十年後晶片會不會超額供給的問題。

另外，如果沒有跟上下一波科技跳躍發展，很可能會步入Nokia、Motorola後塵，到底下個台積電是什麼，這些都是必須審慎思考的問題。（編輯：翟思嘉）1110326