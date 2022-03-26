IPSA 母親節流金激嫩組。（IPSA提供）

IPSA嫩膚鎖水精華霜，1500元，50g，情境圖。（IPSA提供）

IPSA嫩膚鎖水精華霜，1500元，50g，模特兒情境圖。（IPSA提供）

連續熱賣超過10年的IPSA 流金水，今年母親節IPSA大手筆推出百貨首一日開打超限定的組合，超大容量1200ml流金水囊括了大中小尺寸外，更加碼送好禮。

IPSA激嫩霜其實是許多死忠鐵粉的保養固定班底，完美承襲流金水優點與精華成分，一罐就能長效補水密封鎖水，讓肌膚不只水潤更激嫩。 獨家運用親膚防禦膜科技，為肌膚打造出一層極致貼膚的超薄膜，在乳液步驟後使用能瞬間，密鎖肌底所有精華成分，保養封存不流失，其輕霜質地更是網友大推輕抹就能推勻並迅速吸收，肌膚不感黏膩。