九合一大選將在年底舉行，有意角逐新竹市長提名的行政院顧問鄭宏輝日前宣布，啟動「十萬戶百萬步計畫」，要用一步一腳印，向每位市民爭取支持並請益，盼能從基層傾聽到最真切的聲音。鄭24日來到香山區，一張蹲低身體親手將口罩拿給幼童，兩人相視而笑的照片，意外獲得大批網友喜愛。

鄭宏輝24日在臉書發文表示，他正式啟動「十萬戶百萬步計畫」，當天的目標是拜訪完中華路的住戶。他沿著中華路南下，沿途每一戶商家、每一個行人，都是市政請益的對象；轟隆隆火車聲伴隨車聲，工廠、汽修廠、店家、餐廳、藝廊、玻璃工坊座落兩側，這是城市生命力的象徵。

鄭宏輝指出，「一步一腳印」是他從政以來的堅持，市民朋友每一聲加油、每一個建議，他都銘記在心。香山區雖然是人口最少的地區，卻也是最熱情的地區。鄭強調，只有親自去走動，才能收到基層的聲音，市民朋友的大小事，就是他最重要的事；升級新竹，不只要了解產業的聲音，更要聽到基層市民朋友的聲音。

此文獲得超過1500個讚，不少網友則將焦點放在鄭宏輝與一個幼童的合照上。照片中，幼童坐在階梯上，鄭蹲低身體與幼童等高，兩人相視而笑，氣氛溫馨。網友紛紛留言：「好可愛的照片」、「好溫暖」、「政治就該這麼有溫度」、「看了很感動」。