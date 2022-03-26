行政院長蘇貞昌對成大醫院將在沙崙興建醫療園區，表達態度「要做就盡快」。（程炳璋攝）

歸仁區高鐵站旁再添重量級機關，成大醫院選定沙崙綠能科學城旁約18公頃產業用地，預計4年內完成興建分院，啟用後可增2000個就業機會，服務新豐區居民。行政院去年底已核定先導計畫，行政院長蘇貞昌26日到場聽取成大簡報，直接說「要做就盡快」。

成功大學將計畫在沙崙綠能科學城旁打造「沙崙醫療服務與創新園區」，在兩塊共約18公頃土地蓋醫院，包含一般科別與兒童醫院，其中兒童醫院將以急症、重症、難治、罕見等疾病為主，總計畫約需250億元，預估最快4年內完工啟用，可新增2000個就業機會。

蘇貞昌表示，國家資源有限，但重視對生命的救助尊重，所以「要作就快」成大若能將計畫執行好，行政院會支持更多，「可以超前，不能延後」。隨即與成大校長蘇慧貞坐上自動駕駛實驗車繞行園區，體驗智慧科技成果。

台南市長黃偉哲以「造鎮」形容沙崙里的產業聚落興起，提到沙崙已有中研院南部院區、工研院南部院區、國家實驗研究院智慧駕駛實驗園區、陽明交通大學台南校區、大台南會展中心與民間的三井outlet。未來還要興建從幼兒園到高中的學校，加上成大醫院興建分院，未來產業聚落逐步完整。

行政院秘書長李孟諺表示，高鐵台南站通車13年，過去因站體位處台南市邊陲，附近發展受限制。現在核心聚落慢慢形成。原本構想利用沙崙農場空地，變更都市計畫用途作醫療專區，但變更加環評就需3年時間，發現另有兩塊共18公頃的產業專區土地，行政院已批准先導計畫，未來可帶給新豐區居民更好的醫療照顧。