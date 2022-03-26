測檢當天畫面，看得出天氣不佳，但仍同心協力完成測驗。（鄭莛芸提供／洪靖宜高雄傳真）

領犬員鄭莛芸帶領Aka通過高級檢測。（鄭莛芸提供／洪靖宜高雄傳真）

高雄市政府消防局搜救犬參與111年全國災害搜救犬IRO國家評量檢測獲得好成績，其中由領犬員鄭莛芸帶領的Aka通過高級，是這次全台唯一通過高級認證的搜救犬，領犬員鄭莛芸也記錄下訓練點滴，甚至到比賽當天Aka心情轉變，最後通過測驗，心情起伏地描述讓不少人大喊：「跟著驕傲與激動」

內政部消防署於111年3月23日至25日於南投訓練中心辦理111年全國災害搜救犬IRO國家評量檢測，考驗犬隻穩定性及服從性。高雄市政府消防局報考犬隻在這次檢測中表現亮眼，由領犬員陳志三小隊長帶領的犬隻Lam通過初級、蘇冠銘帶領Zoe通過中級，而領犬員鄭莛芸帶領Aka通過高級，成績斐然，通過率全國第一。

其中領犬員鄭莛芸更感性地在臉書紀錄下點點滴滴，與Aka相處三年的她，相當理解Aka，知道牠害羞，不喜歡下雨、不喜歡游泳、害怕槍聲及很多莫名不喜歡的事物，心情不好就鬧脾氣，不開心就石化，但好在當機時就是Lag，也不會失去理智。

這次考試遇上壞天氣，加上層層輪胎棧板，考試場地變得豐富，她直呼：「根本是考不過的保證」，讓她心裡絕望到了極點，想著：「我那隻肉腳阿卡，這對他來說根本就是不可能的任務，也不用特地帶他來練這個橫坑了，如果平常都練不好，考試前也不需要調整，根本做不到」

果然天氣嚴重影響了Aka工作的喜悅，先瘋狂當機之後，過了10分鐘後Aka突然開始進入狀況，她描述：「當Aka奮力一跳躍上橫坑，進去吠叫時，那一秒的跳躍，是我們一起訓練好久的能力，沒想到居然做到了，忍不住在心裡拼命為他喝采，接著是瓦礫上的第二個待救者，也吠叫的非常好，看著他賣力的嗅聞著，我突然對他的努力感到抱歉，我不該對他這麼嚴苛，直到最後一個待救者，在搜索時間終止前幾秒被找到並吠叫時，我眼裡已經激動的充滿了淚水...」

文章寫下從訓練到得獎喜極而泣的心情起伏，鄭莛芸用文字闡述看似簡單但卻一點也不容易的過程，不少親友在底下大讚：「跟著驕傲與激動了！」、「真的超優秀！」