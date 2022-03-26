【愛傳媒特約記者吳思賢報導】曾是《賽德克·巴萊》取景地點，現在居然堆滿了垃圾，裡面還有廢棄的浴缸及馬桶！而且浴缸還有兩個！

綠色和平組織劉羿君主任表示，今年228連假，他們到台14 線埔霧公路段進行淨山活動，這裡曾經是於電影《賽德克·巴萊》取景的地方。

綠色和平攀爬隊與地面志工總計 45 人，一整天清理了約 500 公斤垃圾，甚至清出一個馬桶、兩個浴缸，以及數支針筒與醫療廢棄物。

228淨山是綠色和平的傳統，每年淨山總會有清不完的垃圾不斷產生。最令人難過是，本該為土壤與綠草的山坡，如今卻是堆積如山的垃圾瀑布。

經過分類計數，前五名垃圾種類分別為：塑膠包裝、免洗餐具、寶特瓶、玻璃瓶以及鐵鋁罐。每年淨山所清出的垃圾統計結果，絕大部分是塑膠垃圾居多。綠色和平組織呼籲，改變舊有的一次性消費模式、從源頭減量，垃圾自然沒機會流落山林，政府要從法規管理，企業則從源頭減量。

綠色和平長期以來持續推動「源頭減量」的觀念，並以實際行動進行淨山淨海、實地調查、倡議行動等方式，呼籲政府、企業提出具體減塑目標及方案，減少一次性塑膠包裝使用，落實重複使用模式並增加循環容器使用量等辦法，目標 2025 年前將一次性塑膠減少 50%。

綠色和平組織表示，大家如果對山林間、海岸邊人為丟棄的垃圾感到生氣或心疼，邀請一起加入淨山活動。