台灣賽車教父廖老大和大陸抖音網紅杰尼龜槓上，兩人隔著網路互相嗆聲，廖老大因此從國外進口一輛奧迪TT RS，要與杰尼龜一決高下，駕駛的賽車手正是長年征戰國外大賽的「南霸天」郭國信的掌上明珠，也都是美女一枚。網友意外起底，郭國信的女兒是高顏值的網拍模特，外貌不輸藝人，底下一排網友搶叫岳父。

賽車手郭國信的愛女目前24歲，綽號「郭郭」，一雙水汪汪大眼和俏挺鼻梁，五官深邃，身材曲線凹凸有致，撞臉前韓團「After School」成員娜娜（NANA）。除了模特和網拍的工作，她也是位直播主，父女倆相差24歲，但感情十分融洽，她曾陪爸爸一同慶生，嘴甜寫下：「祝這位剛滿18的帥哥，生日快樂身體健康平平安安，紅包拿來️，沒啦愛你喔」，和父親的好感情由此可見。

照片一曝光，網友被郭國信愛女的美貌驚艷，紛紛說：「岳⋯⋯等等，我的腳已經先被我老婆打斷了」、「叫了真的就能當女婿？」、「叫岳父太遲了，看到他們的女兒時，連孩子的名字都想好了！」、「叫岳父，膝蓋骨頭要夠硬唷喔！」、「賽車手的女兒都漂亮耶」

而廖老大之前接受採訪提到選郭國信的理由，第一個是郭國信是隊內最資深的車手，第二個就是減速帶太短，因為郭國信是隊內最資深的，保護自己的意識會比較好，而且車子有突發狀況時比較能駕馭車子。廖老大說因為目前沒有適合的場地，所以不知道0到400公尺能跑到幾秒，但之前有借到輕航機的機場，只知道0到200公尺的成績，目前的紀錄可以平亞洲紀錄，贏杰尼龜沒有問題。