李家慶（左起）、李迪恩、高山峰、王仁甫、孫協志、許孟哲、狄鶯、峮峮、張棋惠、豆花妹（蔡黃汝）在《飢餓遊戲》中挑戰極限。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》再度邀狄鶯助陣，她雖已年過半百，闖關時不太會用技巧，卻從不放棄，滿頭大汗仍笑喊：「再來！再來！」遊戲結束後，累到快說不出話來，上氣不接下氣地說：「老公、兒子，不要怪我等一下脫光了，太熱！」狄鶯的運動家精神，讓主持人王仁甫佩服：「狄大哥真的讓我有點感動，她一直很努力耶！」

豆花妹（蔡黃汝）和峮峮入主《飢餓遊戲》將屆滿1年，2位女主持不只顏值吸睛，不計形象的熱血模樣，圈粉無數。近來，PTT上就出現一篇以「飢餓遊戲撿到豆花妹是不是撿到寶」為題的討論文，網友紛紛留言「主謀根本是中樂透」、「真的押對寶」、「峮峮在飢餓表現也很真誠讓人喜歡」，還有網友表示時常會看以前的《飢餓遊戲》，希望2位女主持也能嘗試挑戰以往的經典環節。

《飢餓遊戲》參考觀眾的真實反饋，27日推出「飢餓遊戲經典復刻版」，久違的經典賽制，除了2位女主持的抽鍋功力備受期待，還有許多爆笑的遊戲懲罰，其中一關只要答錯題目，藝人就得互抓鬢角一邊轉圈一邊學動物叫聲，狼狽窘樣連狄鶯都受不了：「我覺得我們好蠢。」

此外，上周日播出金鐘男神廖科溢首次挑戰《飢餓遊戲》，開出亮眼成績，4歲以上平均收視1.54（觸及人數為86.1萬），分眾25歲至49歲平均收視則高達1.76，居所有頻道節目排名第一。《飢餓遊戲》每周日晚8點在中視播出，隔週六晚8點中天娛樂台也能收看。