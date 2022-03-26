基隆市這波群聚案累計8例確診個案，其中7例與小吃店有關，市府決定加強防疫，市長林右昌今天下午於防疫記者會宣布，本市所有兼營卡拉OK小吃店暫停營業3天，全面進行清消，另外，所有室內唱歌場所，一律配戴口罩仍可飲食。

林右昌表示，Omicron病毒傳播快速，認為有擴大進行相關防疫動作必要，為有效管治疫情，本市所有兼營卡拉OK小吃店暫停營業3天，全面進行店內、外空間清消，他提及，去年去小吃店也爆發過疫情，當時與公會建立已聯繫網絡關係，未來市府會主動提供家用快篩試劑給相關從業人員，今天下午在市民廣場也會設置快速篩檢站，全面防堵疫情擴散。

此外，林右昌指出，根據中央規定歌唱場所可以拿下口罩，但為確保市民安全，防範於未然，即日起所有室內唱歌場所一率要求戴口罩，為期7天，至4月1日零時，但仍可短暫拿下口罩飲食，他提及，雖會造成大家不便，但仍希望市民一起共配合，讓疫情能逐漸平穩，接下來也會持續和中央流行疫情指揮中心進行滾動式檢討。

最後，林右昌呼籲，若與確診者足跡重疊者，可以主動積極出面篩檢，為防疫工作盡一份心力，另外，也有發現部分小吃店工作人員未施打疫苗，盼能盡速至醫療院所接種。