民進黨屏東縣長初選25日舉辦政見發表會，有意爭取提名的立委周春米、鍾佳濱及莊瑞雄，3人皆針對未來縣政藍圖規畫進行論述。周春米在會後也在臉書發聲，除感謝大家給予的加油與祝福，也提到在初選的過程中，不斷遭到謠言的汙衊，「我也要告訴所有人，這種造謠汙衊不會擊敗我」。

在政見發表會上，周春米談到，雖然自己擁有法官、律師的背景，但從來不是一個憑藉口才，可以把黑說成白的人，只是一個非常真誠、熱情，很標準的屏東女兒，這次參加初選的過程，一直覺得心頭壓著一塊大石頭，因為初選的競爭，媒體都形容殺得刀刀見骨。

周春米表示，自己就如同蔡英文總統一樣是非典型政治人物，跟林右昌市長、翁章梁縣長一樣沒有參選經驗，而林智堅市長也只選過一次市議員，但他們從政表現的優秀，有目共睹，都是民進黨的驕傲！也如同陳建仁前副總統一樣，出身在具有黨派色彩的家庭，但出身不能抹滅後天的生命歷程，更不能阻擋對於民主自由的追求！很努力地想要把自己一路從台灣民主自由中吸取的養分，以及對故鄉屏東的愛，轉化成為延續屏東驕傲的動力，但很遺憾的是，不斷地遭到扭曲。

周春米進一步談到，自己2屆立委任期配合潘孟安縣長拚縣政，爭取屏東的建設與正義，當潘縣長反饋支持她參與下屆縣長初選時，一句「延續屏東價值的接棒」，卻硬是被操作成指定接班，每位候選人背後都有各自支持的力量，也都有過去擔任縣長的背景，都是公開在媒體前力挺，我們都尊重並祝福，何以潘孟安縣長推薦卻要被講成民主之恥，這樣公平嗎？自己從律師到立委，憑恃著不分黨派的服務口碑，服務案件來自屏東各個角落，而民進黨縣長的初選，就是不分黨派的全民調，許多鄉親出來相挺我，卻被抹黑為靠國民黨暗助，與魔鬼共舞，這樣公平嗎？

另外，周春米也說，深知舉辦演講場對街頭起家的民進黨何等重要，更要蹲入基層幫鄉親解決問題，未料，有些沒有穩固的服務基礎，無法辦演講場、說明會的人，竟然昨是今非地提出質疑，卻閉上眼睛看不見自己比別人豐厚的文宣品，更多的布條及看板，這樣公平嗎？「我，是一位女性，但女性不應該是從政的原罪，遺憾的是，我在初選的過程中，不斷遭到謠言的汙衊，我也要告訴所有人，這種造謠汙衊不會擊敗我，為母則強，我會更勇敢，更努力，證明我可以帶領屏東繼續向前！」