現代人三餐老是在外，造成營養不均衡，然而人體有許多重要的微量元素，攸關身體的免疫系統、人體機能的維持，一旦缺乏，身體恐因此亮紅燈。對此，醫師張瑜芹和高銘鴻特別分享了人體所需的6種微量元素，以及該從哪些食物補充，供民眾參考。

【鐵】

好處：幫助新陳代謝、氧氣輸送、補血造血、增強免疫系統

食物：紅肉、紫菜、雞蛋、百香果、花生、糙米

【鎂】

好處：維持神經肌肉機能、維持心臟血管運作、維持骨骼靈活

食物：燕麥、牛排、酪梨、香蕉、芝麻、黑豆

【鉀】

好處：消水腫、減少腎結石發生率、減少肌肉無力

食物：開心果、馬鈴薯、哈密瓜、木瓜、山藥、空心菜

【錳】

好處：對抗自由基形成、幫助骨骼健康、維持神經正常運作、增強記憶

食物：小麥、紫菜、奇異果、黑芝麻、紅茶、豬肝

【鋅】

好處：幫助細胞複製、減少發炎、強化生殖系統

食物：生蠔、牛肉、菠菜、蘋果、洋菜、毛豆

【鈣】

好處：有助骨骼強健、肌肉與心臟的正常收縮、降低癌症發生、調控血脂異常

食物：小魚乾、蝦子、牛奶、豆漿、瓜子、柳橙