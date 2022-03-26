現代人三餐老是在外，造成營養不均衡，然而人體有許多重要的微量元素，攸關身體的免疫系統、人體機能的維持，一旦缺乏，身體恐因此亮紅燈。對此，醫師張瑜芹和高銘鴻特別分享了人體所需的6種微量元素，以及該從哪些食物補充，供民眾參考。
【鐵】
好處：幫助新陳代謝、氧氣輸送、補血造血、增強免疫系統
食物：紅肉、紫菜、雞蛋、百香果、花生、糙米
【鎂】
好處：維持神經肌肉機能、維持心臟血管運作、維持骨骼靈活
食物：燕麥、牛排、酪梨、香蕉、芝麻、黑豆
【鉀】
好處：消水腫、減少腎結石發生率、減少肌肉無力
食物：開心果、馬鈴薯、哈密瓜、木瓜、山藥、空心菜
【錳】
好處：對抗自由基形成、幫助骨骼健康、維持神經正常運作、增強記憶
食物：小麥、紫菜、奇異果、黑芝麻、紅茶、豬肝
【鋅】
好處：幫助細胞複製、減少發炎、強化生殖系統
食物：生蠔、牛肉、菠菜、蘋果、洋菜、毛豆
【鈣】
好處：有助骨骼強健、肌肉與心臟的正常收縮、降低癌症發生、調控血脂異常
食物：小魚乾、蝦子、牛奶、豆漿、瓜子、柳橙
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