北市聯醫企業工會日前赴疾管署抗議醫護因公染疫的補償金額遠低於預期，質疑審查機制黑箱。新黨北市議員潘懷宗指出，台北市的醫護人員站在第一線執行防疫工作，照顧確診者後因公染疫，身為台北市首長的柯文哲應「責無旁貸」地為這些人向中央發聲，也建議市府給予因公染疫的醫護補償金。市長柯文哲承諾馬上辦理。

潘懷宗指出，2020年1月至今，北市衛生局已接獲各單位轉報違反防疫規定裁罰案件480案，裁罰總額高達近4252萬元，相較之下，截至今年3月23日，台北市經衛生福利部審定核予補助之執行第五類傳染病防治工作致傷病補助共14件，包含醫護13件、消防1件，賠償金額共136萬8000元，平均一人拿到的補償金約9萬7千元，補償金少到可憐。

潘懷宗說，新北市從愛心大平台提撥1千萬元，只要醫護人員染疫 立刻發放10萬元慰問金，愛心大平台提撥的錢不是公務預算，不要說補償是中央的，那是我們一點新意，台中市有「前線防疫人員補償金計畫」是全國最高，市長盧秀燕說，只要防疫人員確診，立刻撥12萬，絕對不從公務預算出，因此，他爭取以台北市民捐款提供補償金給染疫醫護。

柯文哲回應，醫護人員比照防疫軍隊，應給予撫卹，凡事要有SOP，他要先問一下剩多少錢，回去馬上辦理，既然有委員會他就不下指導棋，由重大捐款委員會自行核定、照規則走，也支持中央盡速公布審查標準。

北市社會局長周榆修表示，目前捐款剩1億元，台北市和新北市不太一樣，不是市長說的算，會重新提到重大捐款委員會決定是否給予因公染疫的醫護補償金，爭取委員支持，以最快速度開臨時委員會。

台北市副市長黃珊珊補充，其實去年也有討論過，當時認為中央和地方不用重複發放，有關染疫人員補償金研議，一周內開防疫會議處理。