1名基隆國小女老師在《爆料公社》發文，表示美術課結束時，她給了學生60分，家長非常不滿到學校抗議，認為女老師不適合教書，還表示自己在基隆市政府工作和市長很熟，要校方好好處理，基隆市政府今天澄清，市長沒有任何親戚在市府任職，而且市長的阿伯已經過世。

該名國小老師今天態度也軟化，出面表示自己個人的行為造成這麼大的影響，做了一個不好的示範，她先向社會大眾及學校說一聲抱歉。並表示會與校方及家長進一步的討論孩子的成績。

根據女老師在臉書社團《爆料公社》提到，由於美術作業主題是傳統文化藝術頭飾創作，在評分前有問學生，不加點別的嗎？其他人的作品都很豐富的！但學生堅持不改，所以才給60分，家長知道後怒衝來學校說表示，孩子因為老師給的分數太低，哭紅了眼。

事後找學生來聊聊，學生笑道岔氣表示，完全沒有像爸媽說的那樣哭紅眼，令老師覺得不知道該相信誰，是父母還是學生？家長更揚言自己和基隆市長很熟，連市長林右昌都要叫他「阿伯」，要求校長介入處理。

校長還說學校對於音樂、美勞這種術科不是那麼重要的有一套評分標準，最低都是80分起跳！希望全班同學分數往上調整！讓老師憤怒表示，原來對於孩子分數不滿意去學校鬧一鬧就可以改分數？

老師還得知，家長特意找人調查她的身背背景，她認為自己一路走來我都是美術科，專教導美術、繪畫相關；也和基隆市政府合作關懷中輟生專案，教導中輟生培養專長，讓孩子重返校園就讀；基隆市警察局預防犯罪宣導大使4年，工作內容到各學校去演講毒品、詐騙、霸凌等，不知道自己的背景哪裡有問題？

基隆市府教育處也說明，女老師僅是代課老師，並未經教育相關學程訓練，未詳加考慮到國小教育應以鼓勵學生、激發潛能、啟發學生學習興趣，而給了嚴厲的分數，也對於老師在臉書社團爆料讓校方感到錯愕，事後將持續與老師溝通。