嘉義縣環保局結合海岸認養單位嘉義縣生態保育協會及嘉義縣農會26日在布袋鎮好美里辦理淨灘活動，清出近一噸的廢棄物。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣環保局結合海岸認養單位嘉義縣生態保育協會及嘉義縣農會26日在布袋鎮好美里辦理淨灘活動，清出近一噸的廢棄物。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣環保局結合海岸認養單位嘉義縣生態保育協會及嘉義縣農會26日在布袋鎮好美里辦理淨灘活動，清出近1噸的廢棄物，並逐一分類記錄數量及重量，其中以塑膠蚵繩數量最多、寶特瓶居次，希望透過垃圾組成分析，提醒大家垃圾減量從源頭做起，守護海洋生態環境。

嘉義縣環保局指出，這次淨灘活動清理廢棄物約935公斤，一般廢棄物約846.5公斤、資源回收物約88.5公斤，其中塑膠蚵繩數量最多，次要為寶特瓶。局長張根穆表示，嘉縣海岸線長達42公里，實際可清理長度為35公里，環保局現正推廣海岸環境認養，而認養方式包含定期清理、巡視、髒亂通報、海岸廢棄物監測（ICC）或其他海岸環境守護，盼藉由各種不同認養方式，邀集更多單位守護海岸地圖。

重視海洋生態復育環境的生態保育協會在好美里沙灘每季固定淨灘已持續6年，今天吸引來自嘉義市、朴子市及布袋鎮的鐵粉共襄盛舉，並堅持參加人員需自備茶水，現場不提供瓶裝水，從淨灘落實個人習慣，避免日常製造更多垃圾。

環保局說明，本次淨灘成果經分析，海岸廢棄物以漁業廢棄物數量為最多，其餘寶特瓶等丟棄數量也不少，呼籲民眾隨手做環保，垃圾別亂丟，塑膠垃圾無法自然分解，可能造成生物誤食或其他危害，造成生態浩劫。