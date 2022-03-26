第一保董事會 通過配息1.21元 15:052022/03/26 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第一保（2852)董事會通過110年股利案，每股配發1.21元現金股利，股東配發現金總金額達3.64億元，若以3月24日收盤價15.4元計，現金股息殖利率為7.86％。第一保110年稅後盈餘為5.53億元，每股盈餘1.84元。 玉晶光去年賺進二個股本 下半年配息8元 慧洋去年獲利創高 擬配息5.5元 #第一保 #董事會 #配息 #董事會通過 #配發 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宏佳騰獲利創高 擬配息3元 04:102022/03/25 證券．權證 老牌NB廠拚轉骨有成 倫飛大眾控 去年每股賺逾1元 04:102022/03/26 證券．權證 批政治介入 陳建平退出鏡電視 04:102022/03/25 政治要聞 新普去年每股大賺34.5元 04:102022/03/25 證券．權證 英特磊 擬配息1.5元 04:102022/03/25 證券．權證 貿聯去年獲利20.36億 創高 04:102022/03/26 證券．權證 股利政策出爐－崇友 連5年配息率逾7成 04:102022/03/26 證券．權證 宇峻去年獲利新高 配息5元 04:102022/03/25 產業．科技 《熱門族群》炎洲家族去年財報、股利出爐 樂觀看今年 16:282022/03/25 財經 巨大去年每股賺15.8元、配息10元 雙創高 18:422022/03/25 財經 《金融股》殖息率逾10% 康和證去年獲利登峰、擬配息1.55元 07:472022/03/25 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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