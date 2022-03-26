第一保（2852)董事會通過110年股利案，每股配發1.21元現金股利，股東配發現金總金額達3.64億元，若以3月24日收盤價15.4元計，現金股息殖利率為7.86％。第一保110年稅後盈餘為5.53億元，每股盈餘1.84元。

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