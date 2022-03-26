路透社報導，烏克蘭週五開始拍賣一系列名為「元歷史:戰爭博物館」(Meta History: Museum of War)的NFT(（Non-Fungible Token非同質化代幣）。基輔表示，目前發售的一系列NFT已經籌集了6500萬美元，烏克蘭數位轉型部次長波尼亞科夫（Alex Bornyakov）表示，已經透過這一系列的加密捐贈為烏軍購買了物資，包括防彈背心、頭盔、糧食、藥品。

NFT意指非同質化貨幣，也是屬於數位加密貨幣的一種，每個代幣可以代表一個獨特的數位資料，像是圖片、音檔、影片、遊戲專案、甚至是一則社群貼文，任何數位形式的創意作品。過去能輕易複製另存的數位檔案，現在透過NFT能具備所有權證明，目前NFT都是透過以太幣、比特幣等虛擬貨幣進行交易。

烏克蘭販賣的NFT「元歷史：戰爭博物館」是一系列數字圖像，包括戰機剪影、新聞報導截圖和卡通風格的爆炸圖像，每一張都標誌著目前烏俄戰爭中的不同日子。

在俄羅斯發動入侵三天后，烏克蘭數位轉型部開始呼籲捐贈比特幣和以太幣等數字代幣， 根據該系列網站上的訊息，新的NFT系列旨在「在世界數位社區中傳播真實訊息，並為支持烏克蘭收集捐款。」

目前一顆「元歷史：戰爭博物館」的NFT要價約0.15以太幣，大約475美元(約1萬4000元)，據該網站稱，這些加密貨幣將直接進入基輔的加密錢包中。

NFT銷售額的爆炸式增長讓許多人感到困惑，為什麼要花這麼多錢在實際上並不存在的物品上，但儘管如此，近幾個月來，它們已成為一種流行的籌款工具，一群人將他們的加密資金集中起來購買 NFT，以提高對特定事業的認識。