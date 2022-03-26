航空機組員生活長期在「派飛」與「居家檢疫」中無限循環，累積下來讓不少人身心俱疲，桃園市機師職業工會今批評，交通部民用航空局曾指示航空公司「若有跨月造成長時間執勤或每月超過2個以上長程航班，應獲得機組人員當事人同意」，但工會實際調查有83％的組員未被徵詢同意，要求民航局介入。民航局回應，有關工會疑問還要了解；長榮、華航則說，機組員排班均按照規定。

機師工會指出，民航局今年1月發文，明確指示航空公司應給予機組員休息日，以及連續長班派飛應取得組員同意。但至今執行已逾2個月，各航空公司實際排班卻背道而馳。

工會對會員發出問卷，了解3月份長程航班排班情形，在華航及長榮航空170名會員中，被航空公司排班需執勤超過2個長班以上的前艙機組員，航空公司未事前取得組員同意者高達83％，其中華航組員佔85％、長榮組員佔15％。

工會批評，航空公司違反民航局與中央流行疫情指揮中心指示，未取得組員同意即恣意每月排定超過2個以上長程航班，工會已掌握名單與事證，呼籲民航局介入，直接對兩航全體機組員進行是否同意「跨月造成長時間執勤或每月超過2個以上長程航班」的普查，並每個月比對班表。

民航局回應，經協調航空公司同意每月第3個長程航班之派遣，事先需經當事人同意。有關工會疑問，民航局了解中。

華航說明，有關民航局對於長程航班派飛的要求，公司皆依規定了解機組員意願，同意者才會派飛，機隊並無施壓，絕對尊重機組員個人選擇意願。

長榮則表示，深知飛行員居檢期間連續派飛的辛勞，如有需要連續派飛第3個長程航班，均會與組員協商並取得同意，同時自2021年第4季起，在疫情期間連續派飛3個長班者，亦有提供激勵獎金。