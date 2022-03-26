對於美國總統拜登指控俄羅斯總統普丁為「戰爭罪犯（war criminal）」，北京大學國際法學者廖雪霞指出，這只是一項宣稱，在國際法上沒有任何效力，最終還是要由有權的司法機構來定罪，例如1998年羅馬規約在荷蘭海牙所設立的國際刑事法院。

根據CNN報導，美國總統於3月16日稱呼俄羅斯總統普丁為「戰爭罪犯（war criminal）」；另據CBS報導，布林肯於23日在一份聲明中宣布，基於目前可掌握的訊息，美國政府評估俄羅斯軍隊成員在烏克蘭犯下戰爭罪。

北京大學法學院助理教授、日內瓦國際關係及發展高等研究院國際法學博士廖雪霞接受《鳳凰網》訪問時指出，根據國際條約《武裝衝突法》，也稱為《國際人道法》，其中最基本的原則，就是要區分戰鬥人員和平民、區分軍事目標和民用設施，也就是在戰爭或是武裝衝突中，實現軍事目的所造成平民人身財產損害，要控制在最合理的限度內，平民是受到國際法保護的，包括受傷或投降的士兵，也受到法律保護，譬如不能虐待戰俘。

在國際法上，把嚴重違反國際人道法的行為，定義為戰爭罪，譬如使用被禁止的武器、故意殺害平民、故意攻擊非軍事目標如醫院學校商場等等，以及強迫戰俘勞動。

但美國並非國際刑事法院締約國，指控俄羅斯犯下戰爭罪，有無法律效力？她表示，這只是一項宣稱，在國際法上沒有任何效力，和美國是否為羅馬規約締約國也無關。布林肯聲明是依據美國的情報和公開訊息，但最終還是要由有權的司法機構來定罪。且承擔戰爭罪的主體是個人，不是抽象的軍隊或國家。

廖雪霞進一步解釋，有些國家在本國的國內法有明定戰爭罪，就可以依照該國的國內法調查起訴，但前提是該國的國內法有規定。第二個途徑就是國際法，目前最有可能的就是國際刑事法院。國際刑事法院是依據1998年羅馬規約所設立，審理某些特定罪刑，其中包括戰爭罪。

但美國、俄羅斯都不是羅馬規約締約國，烏克蘭是2014年決耊接受國際刑事法院臨時管轄，至今仍有效。因此，國際刑事法院對於2014年之後在烏克蘭領土上發生的國際罪刑有管轄權。

另外，她也指出，羅馬規約禁止缺席審判，意味著國際刑事法院必須確保被告能夠到案，但國際刑事法院並沒有自己的警察，無法保證執行，只能依賴締約國合作。俄羅斯不是締約國，沒有義務和法院合作，如果在俄羅斯領土的軍人被起訴，完全可以不理會。但如果被告在烏克蘭，烏克蘭可以將被告移交國際刑事法院。