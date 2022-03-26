新北市衛生局今（26日）公布相關確診者足跡。（衛生局提供）

新北市衛生局今（26日）公布相關確診者足跡。（衛生局提供）

新北市衛生局今（26日）公布相關確診者足跡。（衛生局提供）

新北市政府今（26日）公布再度新增10例確診，同時公布案22559、22560、22562、22563、22564、22598、22639、22701足跡，足跡遍及樹林、永和、中和、三重等4區，同時還曾搭乘台鐵區間車及高鐵，衛生局提醒，曾出入相關場所民眾應進行自我健康監測。

案22559於3月20日下午6時55分搭乘台鐵區間車，從樹林車站搭至桃園車站，當日下午10時27分再從桃園返回樹林車站。案22560於3月19日上午10時30分至10時40分前往樹林區3J Mart東南亞食品；案22562於3月23日同樣也是搭乘台鐵區間車，往返樹林車站及桃園。

案22564於3月20日上午8時至9時前往樹林博愛街市場；案22563於3月19日至20日有前往樹林保安市場、樹林高中足球場；案22701於3月21日、25日前往三重Q Burger國隆總店，3月24日前往三重區美甲小屋。

此外，案22598足跡遍及中和、永和，3月19日至21日有前往永和區玖歪歪娃娃機店、中和區祥鈺港是料理、永和區冠軍租書城、中和區珊珊臭豆腐、中和區無名娃娃機店。

案22639於3月19日至3月24日，有前往中和區早自己朝食製作所、搭乘高鐵前往台中、高雄，另外還有前往7-ELEVEN和捷門市、老王原汁牛肉麵南勢角仁愛店、全家中和和平店、健身工廠、八方雲集中和大勇店、牛丁次郎坊。

衛生局提醒，曾出入相關場所民眾應進行自我健康監測，民眾若有發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩盡速到就近指定的社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸工具。