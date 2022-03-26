幼兒園小朋友在尖石鄉原住民文化館表演，遵守防疫規定全程戴口罩。（羅浚濱攝）

新竹縣政府承辦110學年度全國學生音樂比賽全區個人決賽，有來自全國2015名選手在文化局演奏廳等5個場地，進行為期半個月的競技，因疫情取消現場觀摩及頒獎，教育局要求各學 校和幼兒園若有室內表演活動，同樣都要嚴守防疫規定。

這項全國性的賽事，從本月16日到30日在文化局演奏廳、台大碧禎館、中國科技大學、樹杞林文化館及光明國小等5個場地進行，賽前各場館都已做好清毒等防疫措施。

目前新竹縣疫苗第1劑接種率83.88％，第2劑78.38，第三劑為44.17％，教育局為做好防疫工作，比賽會場都落實體溫量測及實名制，並設醫護站即時處理突發狀況，參賽學生及陪同人員都要完整接種2劑疫苗且滿14日，或提出篩檢陰性證明才可進場。

教育局指出，全國學生音樂比賽吹奏類樂器可脫口罩，每次完賽就會立即清潔消毒，弦樂器等非吹奏樂器則要全程戴口罩，而縣內各學校和幼兒園在室內場地做表演活動，也要採取相同防疫規定，不讓防疫出現漏洞。

縣長楊文科日前到文化局演奏廳和竹東樹杞林文化館了解防疫動線和設施，比賽現場除了參賽者和評審，老師及家長等陪同者只能在場外直播螢幕觀賽，也從螢幕看到鋼琴和小堤琴參賽者是全程戴口罩。

楊文科表示，近日疫情又有升溫趨勢，比賽賽事長達半個，一定要採取高規格防疫措施，也感謝所有工作人員付出的辛勞，讓比賽能按規畫時程順利進行，每位家長也能放心讓孩子安心在舞台一展技，爭取佳績。

教育局提到個人決賽有39項類別，新竹縣都派1名選手參賽，目前獲得4項特優、20項優等及2項甲等。承辦演奏廳賽事的竹仁國小校長吳明珠說，除了老師總動員外，連家長會都加入協助，很感謝家長們的付出。