天使隊一壘手沃許（Jared Walsh）曾在2019年初登大聯盟之時許下「二刀流」之夢，他希望能夠擔任一壘手兼牛棚投手，他也確實登板投過5局。然而就在大谷翔平勇奪美聯全票MVP，繳出46轟、100打點、3.18自責分率之後，沃許就放棄了。

美媒《洛杉磯時報》分析，大谷翔平可能把二刀流的標竿一口氣拉得太高，他在2021年球季所做的一切是大家前所未見的。沃許表示在大谷爆發的球季之前，他還自信可以成為另一個二刀流球員，但是當他看到大谷背後所付出的努力，沃許知道自己是辦不到的。

沃許說：「大谷可以把球轟到球場屋頂，然後投出時速100英里的速球。但我認為只要身體健康，同時打擊與投球才是真正的棒球員，大家都可以做，就是別抱太大希望，因為你沒辦法拿到3.00自責分率和50轟。」沃許表示他沒有能夠負擔二刀流的手臂，也無法像大谷那樣忍受嚴酷的訓練，因此他棄投從打。

天使投手羅倫佐（Michael Lorenzen）指出，大谷的優秀表現讓更多孩子願意嘗試二刀流，把標準設定太高的是球團高層而不是大谷。「要求你打到接近大谷的水準是不合理的，難道每個先發投手都要投到薛爾瑟（Max Scherzer）的水準？」他們預期未來5年、10年會出現更多二刀流球員，只要符合大聯盟的規定（滿足必要的打席和投球局數）就能取得二刀流身分，成為總教練調度上的活棋，不必打到大谷的水準也一樣能夠貢獻球隊。