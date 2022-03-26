為了迎接「LBJ翔」周儀翔26日下午5點在高雄鳳山體育館的首次出賽，高雄鋼鐵人也準備好了鋼鐵雄心主題周，用全新迷彩球衣吸引球迷關注，目前這場比賽也售出4500多張票，距離滿場的5000人目標越來越近，球迷千萬不要錯過這次現場觀看周儀翔機會！

這次的「迷彩球衣」是高雄鋼鐵人首度與高雄在地新銳設計師ERIKA合作，由ERIKA親自操刀手繪製作，結合鳳山3所陸軍軍事院校的在地特色，以及潮牌風格，推出這款迷彩版球衣，球衣上的球員名字也首度採用中文名字，而非使用英文名字。

高雄鋼鐵人的主場位於有45年歷史的鳳山體育館，鋼鐵人球團希望以「鳳山在地」作為設計概念，提到鳳山的第一印象，不外乎是3所陸軍院校與營區，因此特別以迷彩作為球衣設計的主軸，也算是趕上最近很夯的國軍風。

不過在鳳山體育館門口大廳，也有一系列歡迎周儀翔加盟的活動與看板，幾乎每個位置都可以看到周儀翔的身影，除了鋼鐵人的周邊商店，也有整個聯盟各隊的商店，甚至也罕見出現客場夢想家的販售攤位，當開放球迷進場之後，不少球迷也都擠在各攤位購買。