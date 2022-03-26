新北市新莊一名見習中的年輕郵差，出勤時不慎將大量信件灑落在馬路上，便慌張地穿梭於車陣中撿起信來，一旁的民眾見狀立刻上前幫忙撿信，車子也停下來耐心等候，畫面曝光感動不少網友，紛紛大讚「最美的風景」。

一名網友日前在臉書社團「我是新莊人」PO出一段影片，一名郵差因天雨路滑，疑似騎車行經人孔蓋時輪胎跳動，導致大量信件灑落在馬路中間，於是郵差獨自在車陣中撿拾，一旁曜生婦產科診所的櫃台、護理人員見狀，立刻停下手邊工作上前幫忙，也吸引了許多路人協助，甚至後方的車陣都停下來耐心等候。

在大家的幫助下，感覺要撿很久的大量信件，不到1分鐘就被全數撿完，大家最後把信件交到郵差手中，車陣再次恢復暢通。畫面讓原PO忍不住動容「看到熱心協助的同事及路人，內心感到溫暖，感謝有你們讓這個世界充滿溫情。」

不少網友看完影片後很感動，紛紛表示「綿雨中超暖心的風景」、「台灣最美麗的風景是人」、「眼睛下雨了」、「下雨天大家互相幫忙，真的很感動」、「最美的早晨，謝謝所有幫忙的人」。

該名郵差年僅26歲，去年10月才剛考進並在新莊郵局見習中，因不熟悉雨中保管信件的技術，加上天雨路滑，才讓大量信件灑落，很感謝民眾的幫忙，才能將所有信件順利找回並完成投遞工作。