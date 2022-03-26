尖石那羅部落金盞花進入花期，成為遊客採花拍照打卡景點。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

尖石鄉那羅部落種植的金盞花，目前正值盛開期，山谷梯田呈現「橘色花毯」美景，成為新竹縣櫻花季後，另一處賞花景點，部落推出花圈、串珠、護唇膏等手作和農遊體驗行程，歡迎各地民眾來那羅輕旅行。

縣府與橫山地區農會2006年輔導那羅部落種植香草作物的金盞花，每年春季進入花期，山谷梯田長出金橘色的金盞花，十分美麗，成為「巷仔內」遊客採花拍照打卡景點。

那羅灣休閒農業發展協會指出，部落住民種植金盞花都是有機栽種，沒有噴任何農藥，遊客在摘取金盞花後，花瓣可經清水處理食用，新鮮花瓣還可泡成花茶，或做生菜涼拌、煎蛋等料理，加入紅棗枸杞也能輕鬆煮出別具風味的雞湯。

另外，金盞花也有緩解失眠、消炎殺菌等作用，部落住民常會將花瓣曬乾或整朵烘乾後，浸泡入橄欖油或甜杏仁油，塗抹在皮膚上就有滋潤跟消炎效果。

部落也會把金盞花搭配當地種植的薄荷、香草類植物製成茶包，推出茶包創新產品，並開發金盞花護唇膏、香皂、植物拓印等特色產品

，今年花期推出「山裏花見」系列活動，每週五、六、日開放遊客進花海採花、拍照。

縣長楊文科日前頭戴金盞花花圈化身「花仙子」，介紹那羅「橘色花毯」景點，遊客可在A、B、C三大花區摘花外，也能參加部落推出花圈、串珠、護唇膏等手作和農遊體驗，周遭還有青蛙石天空步道等好玩景點，歡迎民眾假日來趟「花現尖石」療癒浪漫旅程。

金盞花季遊玩行程原價套票300元，那羅灣休閒農業發展協會建議遊客，可先到青蛙石步道走天空步道，憑票可折抵30元，也能到原民風味餐飲-山樂林風味小舖用餐折抵。