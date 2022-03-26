寶山水庫這幾天蓄水量達滿庫100％。（羅浚濱攝）

台灣科學園區科學工業同業公會2016年向經濟部提出石門水庫供水給園區計畫，在去年歷經大乾旱後終於有著落了！國發會日通過「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」，完工後石門水庫水源就可送至寶二水庫系統，北水局指已同步辦理規畫設計作業，期明年動工，2026年底完工。

去年3月全台出現半世紀以來最嚴重乾旱，寶山和寶二水庫蓄水量幾近見底，台積電等廠商只能如以往買水雇水車送水應急，6月底雖解除旱象，今年春雨不斷讓用水無虞，寶山和寶二水庫從2月到這幾天蓄水量都達滿庫100％，但未來再遇乾旱不雨，還是會面臨缺水老問題。

尤其，台積電在寶山進行一、二期擴廠工程，地方各界均認一旦完工用水量勢必大增，根據台水公司資料，台積電在寶山完成擴廠，每天將增加12萬噸用水量，2023年竹科日用水將從目前16萬噸提高到20.5萬噸，2026年則高達32.5萬噸，5年後用水量將是目前的1倍。

國發會日前通過總經費68億元的「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」，預計2026年底完工後，石門水庫將可日供30萬噸水源送至新竹寶山-寶二水庫，將可大幅減少竹科缺水風險。

地方多認園區同業工會7年前提出石門水庫供水園區計畫終能定案，除了去年大乾旱暴露園區廠商缺水的嚴重性，台積電未來成擴廠用水需求也非常關鍵，有政壇人士打趣說，還是「護國神山」有夠力！

北水局副局長郭耀程指出，石門水庫至新竹聯通管工程計畫是由該局負責執行，國發會通過後要送行政院核定，但該局目前已同步辦理規畫設計作業，聯通管全長約25公里，將儘量避開私有地，利用公有地埋管，減少用地徵收問題。

郭耀程說，聯通管將從石門水庫「分層取水工」開始打隧道，沿新竹縣關西鎮、橫山鄉到竹東鎮台3線埋管，經油羅溪和上坪溪各設置1座水管橋，日送30萬噸原水到上坪堰進入寶二系統，明年應可動工，以達到2026年底完工的目標。