原台灣省糧食局苗栗倉庫共有3座倉庫，鄰近中山路的為1號倉庫。（謝明俊攝）

原台灣省糧食局苗栗倉庫中央廣場有老樟樹一株，辦公室建築已破舊不堪。（謝明俊攝）

原台灣省糧食局苗栗倉庫中央廣場有老樟樹一株。（謝明俊攝）

原台灣省糧食局苗栗倉庫，辦公室建築已破舊不堪。（謝明俊攝）

位在苗栗市新倉路的舊台灣省糧食局苗栗倉庫，從2016年改為苗栗縣政府歷史建築後，一度規畫要開辦成青創基地，卻是一波三折，2019年曾編列預算5百萬元修繕，卻乏人問津，經過文觀局重新擬訂計畫向客委會申請預算，終於獲得客委會同意補助7650萬元，縣府將盡速發包修復活化利用。

位在苗栗市新倉街及中山路口的舊台灣省糧食局苗栗倉庫，與頭份糧倉同為日據時代，日人在苗栗地區所建置的重要糧庫，同時由於苗栗市位處全縣中央要津，並且鄰近公館穀倉，所以當時日人選擇在此興建糧倉，光復後更擴建成3座大型糧倉，以及1棟辦公室，建築物以ㄇ字型環繞，中央留有廣場，並栽植一株老樟樹、2次大戰太平洋戰爭爆發後，日人更修建3座戰時防爆式防空洞，留下歷史見證。

苗栗縣政府文觀局指出，苗栗倉庫倉庫原建築的架構和形式，不僅表現了當時的建築技術及工法，而且與鐵道形成的街道紋理，更勾勒出早期台灣糧食販售至國外的發展脈絡，呈現農業擘劃的歷史縮影，也見證了公部門的創設軌跡。

2016年，縣府文觀局爭取將苗栗倉庫列入縣級歷史建築，但由於建築損毀嚴重，須經大規模修繕工程才得維持舊觀，2018年，縣府籌資5百萬元招標修整，卻沒有廠商願意進場，使得苗栗倉庫活化再利用的計畫延宕。

經過文觀局鍥而不捨的努力下，重提修繕計畫向客委會申請經費，今年獲得客委會同意撥款7650萬元，在如此經費挹注下，苗栗倉庫將可獲得全面而完整的修護。

文觀局表示，歷經數十年歲月，建物破毀如：天花板損壞漏水、防空洞傾頹坍塌、亭仔腳有鐵皮加蓋、部分牆體因受潮腐蝕而剝落等等，這些將是苗栗倉庫建築本體需要進行修復的主要部分。

因此在修復計畫上，將依照各別的構造、形體、空間，及損壞情形，進行整體考量規劃。以期修復完成後，能展現原台灣省糧食局苗栗倉庫的完整風貌，並具體演示當時倉庫使用的空間、尺度、紋理等細節，對保存早期農糧歷史與農業文化上，別具意義。