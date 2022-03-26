國民黨台南市議員大部分選區登記截止，登記冷清，國民黨台南市長參選人謝龍介的母雞效應遭質疑未發酵，謝表示與今年初選提前舉辦有關，但資深議員認為與藍營在台南市長期缺乏資源，直言「花錢又選不上，誰要登記？」。

國民黨台南市議員除第5、8選區因故延後，其餘選區登記25日截止，共僅13人，即使加上第5、8選區有意參選的6人，預估全部僅19人，人數還不到國民黨先前預估要搶攻台南市議員20席以上目標，謝龍介的母雞光環遭質疑未如預期。

面對國民黨議員登記人數偏少，謝龍介表示不意外，台南市是國民黨艱困選區，基本盤綠大於藍，過去初選都在5、6月，今年初選提前2個月，讓有意參選者準備不及，但還有2選區還沒登記，自己才剛代表國民黨參選台南市長，未來把聲勢打起來就不同。

國民黨台南市黨部月底將舉行台南市黨部委員會，除討論提名額度與對象，同時公告展開登記第5、8選區。

國民黨台南市黨部主委林進旺表示，國民黨在台南市長期選情艱困，新人見國民黨選情如此艱難，加入參選意願低迷，市黨部會持續溝通，尋找年輕人按步接班。

國民黨台南市議會黨團發言人蔡育輝認為，初選議員登記冷清與「母雞」無關，關鍵是經濟因素，民進黨都會由母雞幫小雞募款提供金援，國民黨在台南市長期沒資源，無法提供「糧草」，選舉要花錢，又不一定選上，「花大錢又選不上，誰會想登記？」。

謝龍介認為國民黨第2梯次（第5、8選區）的登記不用急，「給新人時間爭取民眾認同」，針對國民黨各選區議員提名策略，將與地方黨部高層討論後整合意見，再開始輔選。