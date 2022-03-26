1名女網友在《爆料公社》崩潰發文，自己和男友同居5年後，才驚覺男友同時劈腿4名女子，不知道該如何是好，是要華麗轉身，還是報復對方，網友們看到貼文後紛紛留言：「驗驗看性病比較實際」、「出家當尼姑就是最好的報復」、「聯絡其他四個來個絕地大反攻」。

原PO在《爆料公社》發文寫下，和男友同居5年多，最近這一個月內才男友劈腿，而且同時劈4名女子，自己是第5個，其中還不包括其他曖昧的人，當下非常無助，不知道該如何是好，發文詢問網友們如何反擊才是華麗轉身還是要要直接離開分手就好。

網友們再貼文下調侃寫下，「出家當尼姑就是最好的報復」、「全部約出來，然後說分手叫他搬出去」、「那你同時也交5個，然後在同居的住所6P給他」、「妳可以同時讓他戴五頂帽子」、「婦仇者聯盟」、「聯絡其他四個來個絕地大反攻」、「時間管理大師，最好的處理方式，私下聯手打擊，再同時離開」。

也有網友們建議原PO：「別想著怎樣反擊，應該要想怎樣全身而退，不讓自己收到傷害，也能堅定離開活的更好才是贏家了」、「趕快離開爛人爛事就是最華麗的轉身」、「不甘心就是變成妳沉淪的門票」、「先別討論華麗的轉身吧，驗驗看性病比較實際」、「說這麽多幹嘛就分手就好了啊！」。