大S（徐熙媛）日前因一支20年沒改過的電話號碼，意外在離婚後和韓國前男友具俊曄搭上線，兩人進而陷入熱戀結婚，如此浪漫不真實的劇情引發熱議，也有不少人拿出大S過去和古天樂合拍電影《保持通話》的劇照調侃，而當時在片中飾演大S女兒「方如婷」一角的童星陳詩慧，戲外已經長成21歲的少女，近年她還曾大方公開初戀男友照片，自曝奪對方初吻的經過，閃翻眾人。

2001年出生的陳詩慧過去代表作品是電視劇《公主嫁到》、《護花危情》等，最近《宮心計》在香港重播，劇中女主角佘詩曼的童年便是由陳詩慧飾演，當時便能看出她的演戲才華，據知當時她和姊姊陳小慧一同被星探在街上被星探挖掘，姊姊更曾參與過政府所拍的宣導短片，而陳詩慧外型可愛戲路又廣，之後參與的謝霆鋒、房祖名主演的《男兒本色》，甚至是《保持通話》，都讓人對她印象深刻。

陳詩慧先前在微博分享《保持通話》劇照。（圖／翻攝自陳詩慧MoonMoon微博）

但陳詩慧長大後便將重心放回學業，2014年後就淡出螢光幕，但她仍透過社群網站分享近況，近年她更自曝情竇初開，並大方分享與初戀男友合影，2018年她放出閃照替男友慶生，更高調分享奪男友初吻經過，閃瞎眾人。

陳詩慧長大成為21歲少女，曾分享和男友閃照。（圖／翻攝自shannonmoonmoon IG）

陳詩慧說當時兩人第一次搭叮叮車、第一次穿情侶裝約會，她主動出擊在中環碼頭獻上初吻，自嘲：「真是哪有人把它給初吻給一個見了一面就喜歡的人，真傻，不過你走運了，遇上一個像我這樣負責任的人」，又說親完之後自己也不好意思原地冷靜了幾分鐘，最後對男友放話：「無論一年前還是一年後，還是一萬年後你也不能忘記你還有我，無論什麼時候只要你願意讓我陪你，我都會一直在你身邊」，引來粉絲回應：「哇！這狗糧灑得好甜」。