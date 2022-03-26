台灣雖然大眾運輸工具還算發達，但絲毫不影響民眾騎乘機車的數量，相信大家都不願遇上交通事故，但危險卻無法預料，當意外發生時，最基本的保命符就是你頭上的安全帽了！但安全帽的款式形形色色，大致分為半罩式、四分之三式、全罩可掀式及全罩式安全帽，論安全度來說，當屬能完全包覆頭部的全罩式安全帽，日前有網友在PTT發文指出台灣騎士普遍戴的安全帽，都不夠有保障，還喜歡騎快，這樣的機車文化使他非常納悶。

原PO在PTT八卦版上發文抱怨台灣騎士不盛行全罩式安全帽。(圖/翻攝PTT)

原PO在PTT八卦版上表示，在交通意外發生時，騎士頭部最欠缺保護的位置就是下巴，但台灣人卻依舊不盛行全罩式安全帽，還無奈說道若騎乘普通型機車(125cc)配戴全罩式安全帽還會被笑，另外還稱通常戴瓜皮帽(半罩式)的人最愛騎快，使他脫口嗆「麻煩快去摔一次好不好？」

看見此貼文網友多數認為，造成此情形的原因是台灣的天氣，「台灣太悶熱了」、「全罩很熱捏」、「悶熱容易流汗啊，我戴安全帽，流汗時容易癢到不能專注，更危險」悶熱的天氣若加上厚重的全罩式安全帽，肯定是頭頂太陽而帽內下雨影響專注力。另外也有網友吐露自己心聲：「台灣人近視率那麼高，戴全罩很不方便，眼鏡起霧更危險」，指出全罩式安全帽對近視族群很不友善。

不過也有很多人認同原PO說法，分享過去曾因摔車斷牙，事後至今都只戴全罩式安全帽，呼籲大家就算再貴都比不上頭部及全口重建甚至是性命還值錢。鼓勵騎士們能慎重選擇安全帽的品質及安全性，另外安全帽雖是重要的保命關鍵，但若能有良好的駕車觀念及安全意識，相信能減少很多不必要的交通事故。