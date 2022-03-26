滷味神吃法來了！一名網友透露自己吃滷味，一定會先拿3包王子麵，再去挑選其他配料，沒想到排隊結帳時，發現前面的顧客都是1包麵配多種料，讓他很好奇是自己的口味有問題嗎？引起網友熱烈討論，不少過來人笑說，學生時期也這樣吃過，很便宜又可以吃飽，麵體吸收湯汁，精華滿滿。

一名網友昨在PTT上發文表示，他與同學去吃滷味，一定會先拿個3包王子面，再夾取其他的配料，但在排隊結帳的過程中，他卻發現前面的人多是拿1包麵，搭配上許多不同的配料，讓他忍不住好奇，是不是只有他會拿這麼多麵來吃？

貼文引起網友討論，不少過來人爆共鳴說，學生時代都會這樣點，既能省錢又能吃飽。「我以前大學同學每次都吃3至5包麵」、「我也會這樣吃，窮人墊肚子」、「窮宅標準吃法」、「學生時期會這樣拿，便宜又很飽，叫老闆滷汁多給一點，很過癮」、「大學時有過，滷味的泡麵超好吃的」。

另也有人分享王子麵搭配上冬粉才是「神級吃法」，麵體吸飽湯汁，滿滿精華都在裡面了。不過，也有網友擔心這樣吃恐會太鹹，如果攝取過多的鈉，恐對身體不好。「窮人這樣吃未來只會花更多錢追求健康」、「聽起來好鹹 一包就很膩了」。