小魏昨晚開唱邀老王樂隊同台合作。（小魏工作室提供）

魏嘉瑩（小魏）25日在台北華山Legacy舉辦「你好嗎 安可場」演唱會，以〈年輕是一種罪〉搖滾開場，1200名粉絲尖叫聲不斷，魏嘉瑩在台上感性地說：「今天就是有一種很感動的感覺，禮拜五晚上是個很難得的時間，謝謝大家願意過來。」並邀請老王樂隊擔任嘉賓，雙方合作老王的夯曲〈我還年輕 我還年輕〉，也是首次改編的新版本，老王樂隊團員直呼：「超有挑戰性。」

演唱會前一週她晨練、夜練樣樣都來，昨一連演唱20多首歌，台上唱得盡興，台下更是聽得意猶未盡。昨演唱會前，雖然對嘉賓身分感到雀躍，但她和工作團隊一直嚴格保密，直到老王樂隊出現在台上時，她才說：「我在喜歡音樂節聽到他們的現場，覺得他們的現場也太炸了吧？覺得一定要邀請他們來做演唱會嘉賓。」

老王樂隊則表示：「很久以前主唱立長有在台中碰巧看過小魏表演；這次合作之前原本覺得小魏好像酷酷的可能有點距離；後來發現很好親近又蠻好笑。」果然這次在台上，老王樂隊貝斯手潔民被點出來講冷笑話，主唱立長還說了很多話，讓平常演出話極少的老王樂隊有感而發：「這應該是我們最綜藝的時刻了。」

魏嘉瑩笑回：「因為老王樂隊也有個『佳瑩』（大提琴手），還沒正式碰面時就覺得親切了，練團的時候聽到老王樂隊團員喊『佳瑩』就覺得在喊我，我也會很開心的回應。」她接下來4月將展開「你好嗎 Mini小巡迴」高雄、台南、桃園、台中、台北、新竹等8場演出。