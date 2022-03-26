吳映潔（鬼鬼）親手打造鬼鬼牆。（TVBS提供）

吳映潔（鬼鬼）堅持鬼鬼牆要有海浪邊邊。（TVBS提供）

炎亞綸（左起）、楊銘威、庹宗康、吳映潔（鬼鬼）、顏佑庭以及姚元浩（後） 主持的《來吧!營業中》本周播出餐廳進行裝修。（TVBS提供）

TVBS 、台視周六實境節目《來吧！營業中》播出後熱度爆棚，國際平台Netfilx台灣也將在明（27日）正式上架，成為Netflix首度跟播的正宗台綜。聽到這個好消息，炎亞綸開心回覆：「身為Netfilx第1個正宗台綜，當然很驕傲，但同時也更兢兢業業想把節目最好，也讓世界能看見我們綜藝節目精緻的內容還有用心。」

首播收視開紅盤，網友紛紛敲碗想到「老屋」朝聖，製作單位聽到大家的許願，上週開放40名粉絲入場用餐，還有從台南來的粉絲，6點多就搭高鐵北上，只為見偶像ㄧ面。粉絲的熱情，讓店長庹宗康表示：「我們會更加努力！『老屋』不是米其林餐廳，但大家團結一心，希望真誠的態度和努力能讓人感受到。」

本周《來吧！營業中》決定好店名「老屋」後，開始進行裝潢跟布置，大廚姚元浩跟藝術總監炎亞綸也偷偷許願：「希望店裡可以賺進100萬。」身為藝術總監的炎亞綸一邊手拿噴漆作畫，一邊笑說：「我來賣畫，賺個500萬沒問題吧！」炎亞綸親手在「老屋」牆壁上作畫，吳映潔（鬼鬼）也自告奮勇認領一面牆，「這面牆我想漆成粉紅色，就叫『鬼鬼牆』。」炎亞綸答應鬼鬼並說：「那你要認領『洗手台區』，就是先去洗碗，才可以擁有『鬼鬼牆』。」

「老屋」裝潢部分，由股東們提供了60萬的裝修費用。經過跟設計師一番討論後，決定出3個需要花錢的地方分別是廚房、油漆、燈光。分配裝潢工作時，姚元浩對打造溫馨廚房提出很多想法，他笑說光用想像的就可以感受大家一起做菜的畫面，「我在做菜，楊銘威出菜，然後吳映潔去洗碗。」現場裝潢以及布置完畢後，店長庹宗康環顧四周後，說：「現場應該差不多了，現在就剩大型垃圾要清掉了。」

炎亞綸看著站在身旁的吳映潔，立刻把她往前推，讓吳映潔大喊：「我不是大型垃圾啦！」炎亞綸跟吳映潔互虧的橋段一釋出，引起網友討論「最愛看炎鬼兩人」「炎亞綸也太壞了吧!」炎亞綸也親自回覆網友「普通壞而已」。《來吧！營業中》每周六晚8點於TVBS歡樂台及TVBS精采台、晚10點於台視播出，Netflix首度播出正宗台綜《來吧！營業中》即將在27日上架1、2集。