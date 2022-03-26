2022台灣傑出女科學家獎今(26)日舉行頒獎典禮，中研院分子生物研究所特聘研究員李秀敏，首度透過遺傳學，找到數個葉綠體蛋白質運輸系統的重要成員，解開葉綠體運作的大謎團，更發現這套運輸系統從遠古細菌一直沿用到高等植物，成為植物演化學研究領域的重大突破，其論文於2018年12月登上《自然》（Nature），並獲專文推薦，因此成為今年度傑出獎得主。

李秀敏擁有美國威斯康辛大學分子生物學博士學位，專攻葉綠體蛋白運輸等方面研究，為國際知名植物細胞學家，在台大、陽明交大與國防大學等校開課，深受學生喜愛，並兩度獲得台灣大學教學優良獎。

李秀敏表示，從小就對植物很感興趣，大學因此進入台大植物系就讀，畢業後便分別前往德國與美國深造。

論及研究工作的艱辛，李秀敏指出，無論是做實驗還是從事研究，失敗乃兵家常事，「做實驗並非是為了追求成功，而是從每一次的失敗中理解原因，一次一次把失敗的機率變小，然後又離成功更進一步了」，以此期勉後進，一定要追求自己的興趣，才不會對所做的事情感到倦怠。

獲得今年度新秀獎的台大分子與細胞生物學研究所副教授黃筱鈞，則是國際上少數能以合成生物方法學，研究單細胞極化與不對稱細胞分裂的專家。

黃筱鈞對研究與教學工作有相當程度的要求，她笑說：「我的同事來幫我當口試委員，出來後跟我說我的學生心理素質太強了」。

黃筱鈞認為，在她的觀念，由於過往從未有人嘗試過以分子生物學角度進行探討，加上打破傳統方法建立新的研究系統本身就有高度挑戰性，讓學生的論文通篇都在描述實驗的挫敗與改善。「我真的很感謝學生願意相信我，即使失敗了也擦乾眼淚繼續做」，堅持不懈的科學研究精神。

另一位獲得新秀獎的中研院分子生物研究所副研究員薛雁冰，則是見長於遺傳學，她長年投入線蟲研究，揭開真菌捕捉線蟲機制，為後續的藥物研發開展曙光。

薛雁冰特別提到，台灣目前深度投入研究科學的學生越來越少，過去班上約有半數的人會選擇讀博士班，現在頂多1到2個，比例遠低於美國；尤其女學生更容易因為家庭、育兒等考量而卻步。

為了培養新一代的科學家，薛雁冰花費許多心力，帶領學生投入實驗，同時開設女性科學家的相關演講，鼓勵女學生繼續投入研究，幫助有志科學發展的人繼續往前。

至於主辦單位設別設置的「孟粹珠獎學金」，今年度則頒發給台大分子醫學所博士班學生趙彤，肯定她投入研究，解決免疫細胞在腫瘤環境中失能的難題，提升癌細胞免疫治療法的功效，是科學界的明日之星。