導演圤智雨因替網紅「FBI帥哥」鄧佳華拍攝首部AV而聲名大噪，他更不時爆料女優秘辛，因此受到關注，近期他出席醫美記者會活動，平常只能在網路上看到的網路正妹們都出現了，而他提到這場活動簡直就是網紅現形記，有些網紅很靠濾鏡，和現實見到差很大，讓他直呼「只能說21世紀最偉大的發明，就是濾鏡」，他在臉書上公布網紅的真面目，引起網友熱議。

圤智雨第一位推薦的是有著「暗黑李毓芬」稱號的網紅陳香菱，圤智雨評價覺得她沒有長的很像李毓芬，還貼出他現場拍的照片，兩張照片判若兩人，要認出來確實有點難度。

似乎是網友反應不錯，於是圤智雨打鐵趁熱說鄧佳華的最愛昱萱，說昱萱人不錯，他加碼製作對比照，修圖後的照片像整個人被拉長一樣。另外，圤智雨形容李萱「看到本人很有親切感，像我阿姨」，李萱看到後在底下大方回應，補上自己現場無修圖原照，無修圖照被網友誇還是美，顯然沒有修得太超過。

圤智雨繼續分享娃比「她本人有現代楊貴妃感」，形容甄馨「幾年前帶電玩通告時有見過，不知為何看到我去跟我當時的同事聊天時，她就會走遠，現在我知道為什麼了！可能我體質有髒東西，最美師姐真的棒，但師姐雖冷，還是個正妹對吧？」

如此不怕得罪人的作風，吸引一票網友來朝聖「這是她嗎….怎麼不像」、「不意外啦我也有不少朋友大頭貼跟本人完全不像是同一個人的」、「沒修圖認不出」、「哥~您出生系統勇氣值應該是點滿的吧」、「路上看過本人，高又漂亮」、「修圖有點過頭了ㄅ」、「覺得無修比較好看」。