東吳大學26日舉行校慶，邀請奧運羽球男雙金牌「麟洋配」王齊麟／李洋一同到校同樂，因為爸爸的關係，從小算是在東吳長大的王齊麟也相隔多年返回另類「母校」，還與東吳羽球隊球員搭檔，與李洋來場精彩表演賽，「麟洋配」魅力席捲校園，上千名學生擠爆東吳體育館。

王齊麟的爸爸王偉建過去是東吳大學的教官，目前擔任東吳中文系兼任助理教授，王齊麟小時候時常到學校找爸爸，還常與東吳羽球隊的球員一起打球，但升上高中後因比賽多，就沒再回來東吳。

今天受邀參與校慶活動，王齊麟與搭檔李洋今天還暫時「拆夥」，隔網變成敵人，與東吳羽球隊球員進行表演賽，一舉一動都讓現場歡呼聲連連，「麟洋配」旋風席捲東吳。

比賽結束後「麟洋配」還開放現場同學問答，結果卻變成許願大會，但兩人對於同學的願望來者不拒，王齊麟更是展現好歌喉，唱生日快樂歌、祝與李洋同天生日的女同學生日快樂。

王齊麟（左）、李洋。（毛琬婷攝）

相隔多年又踏進東吳，王齊麟直呼有回家的感覺，「當車開進校園時，真的滿感動的，因為從小就是在這邊長大。這裡的景色跟當初都差不多，對東吳最大的印象就是教官室跟體育館，等等結束活動後想再去，教官室看一下。」

今天與東吳羽球隊球員以球會友，王齊麟跟李洋都覺得打得很開心，「跟他們交手跟我們平常訓練有不同的體驗，算是在享受羽球，像我們以前剛接觸羽球的感覺，沒有比賽壓力，單純享受羽球帶給我們的快樂。」

對於接下來的賽事規劃，李洋說：「預計在4月中參加全國團體賽，5月初打湯姆斯盃，之後到9月就一連串國外征戰、回不了國，所以才會放棄全英公開賽。」而「麟洋配」今年最大目標就是要在杭州亞運替台灣再添獎牌。