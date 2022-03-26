配合大甲鎮瀾宮媽祖將於4月8日出巡，進行9天8夜遶境行程，警方將針對沿線道路實施交通管制。（警方提供／林欣儀台中傳真）

一年一度的大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境，預計4月8日起駕，有感於每年總吸引大批信眾隨行、參拜，台中市警方針對沿線交通將進行管制措施，包括龍井區沙田路、大肚區自由路等將在特定時段禁止車輛進入或調撥車道，呼籲駕駛人留意並提前繞道。

台中市警局烏日分局指出，鎮瀾宮媽祖8日深夜11點起駕，預計9日清晨將進入龍井區，目前規畫在8日清晨4點至傍晚6點、視車流情況調整管制措施，在龍井區方面，沙田路四段、五段及六段，將彈性調撥北上內側車道供南下車輛使用，至於16日回鑾時則調撥南下內車道給北上車輛行駛；大肚區部分也比照進行彈性調撥車道。

此外，媽祖鑾轎經過前後，沙田路六段、向上路七段路口，以及沙田路四段、中華路口都將實施彈性疏導措施，盡量引導車輛避開行駛沙田路；此外，為方便鑾轎及信眾通行，烏日區中山路三段、大度橋南下往彰化方向的機慢車道，也將於8日當天封閉、來往車輛將引導行駛大度橋。

而因為回鑾時參拜信眾預計將增加，警方加增加管制車輛禁止進入大肚區沙田路二段、三段，管制路口包括沙田路二段與自由路口、自由路與仁德路口、自由路與平和東街口、自由路與文昌路一段、自由路與自治路口、自由路與華山路口、自由路與萬興路口及沙田路三段與自由路口。