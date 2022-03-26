大陸民間對俄烏戰事意見分歧，近日各省市教育部門在高校及中學，就烏克蘭局勢為思想政治課老師展開「集體備課」，由大學學者或校方高層開講，分析戰事的來龍去脈、背後的大國博弈，強調「國家的態度就是我們的態度」。山東省教育廳文件要求「準確把握正確的立場和口徑，切實做好學生的思想引導工作」。

本月中旬開始，大陸多個省市紛紛以烏克蘭局勢為主題，展開名為「全國思政課『手拉手』集體備課」活動，並通過網路直播的形式，向轄下院校的思政課老師進行講課。以浙江省為例，備課活動由浙江大學馬克思主義學院承辦，本月24日在省內各大高校直播，題目為「對烏克蘭局勢問題的認識和引導」，由浙大教授呂有志主講。

據浙江財經大學馬克思主義學院的網站稱，呂有志教授「分析了烏克蘭局勢的現狀，介紹交戰雙方的焦灼狀態、國際社會的分歧立場，以及我國輿論場由此發生的意見爭執。」他提出，「看待俄烏衝突和烏克蘭危機，必須要有正確的歷史觀、大局觀、角色觀，既要充分了解我國獨立自主的和平外交政策，也要以習近平的外交思想為指導。」

黑龍江省本月23日也舉辦集體備課活動，據報全省及省外近一萬名教師參加。網路流傳一份山東省教育廳轉發的通知，要求各地各校組織思政課教師認真收看集體備課活動，準確把握「俄烏局勢」的原則立場和相關口徑，切實做好學生的思想引導工作。

類似的活動也在中學展開。廣東珠海市金灣區景山實驗學校中學部，該校黨支部書記楊俊本月15日為初中部全體教職工開講。楊指出，「蘇聯解體已是和平演變的血淋淋的鐵證，今日俄烏戰爭又給我們敲響了警鐘」，強調「中國人要始終站穩中國立場」。