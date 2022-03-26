亞洲第一部以病人為主體的《病人自主權利法》（病主法），以預立醫療決定的方式保障當事人的善終權，施行至今已經3周年。立法院榮譽顧問、現任病人自主研究中心執行長的楊玉欣委員帶領病主中心團隊，串聯康健雜誌、陳建仁前副總統、作家張曼娟、知名主持人于美人等24位社會影響力人士，推出公益書籍《如果還有明天》。

楊玉欣指出，《如果還有明天》出書的初衷，是希望透過24位名人對病痛與生死的切身故事，跳脫剛性的法律宣傳，以生命的愛與感動，號召眾人在「還有明天」的時刻，討論「如果沒有明天」的話題。病主中心特別邀來書中共筆作者們，共同啟動社群串聯，發動「#如果還有明天」的話題討論，點出「善終」不靠運氣而靠準備，期盼以終點的話題引領眾人重新思考「一路向死的人生，該怎麼活，才不枉此生？」

衛福部陳時中部長致詞點出分享與思考的重要性。(圖/病主中心提供)

衛福部陳時中部長、臺北市柯文哲市長及立法院蔣萬安委員等人也到場表達對病主法的支持。陳時中部長表示：「病人自主權利法的精神很好，有分享、有信任、有選擇，醫病彼此交換經驗，對於專業的信任加上自己的思考，來達到自主的目標。」

臺北市柯文哲市長分享親身經驗。(圖/病主中心提供)

柯文哲市長則是感性分享身為醫師的經驗，「當醫療技術好到沒有心臟、肺臟、肝臟都能活著，我們面對的是生跟死的界線到底在哪裡？我們要思考什麼樣叫做活著。」一句話點出「如果還有明天」的深沉思考。

立法院蔣萬安委員呼籲讓生死文化不再忌諱。(圖/病主中心提供)

蔣萬安委員於致詞也點出談論善終話題的必要性：「從善終權開始思考，其實就是思考怎麼樣活著更沒有遺憾。這個話題並不是傳統說的觸霉頭，而是真正帶領民眾走向更幸福的指標。」