3月27日水星將要進入牡羊座，代表著思想丶心智丶語言的水星進入了象徵行動丶勇氣、企圖星的牡羊座，這兩個陽性特質的能量結合，可以為一陳不變的生活方式帶來突破的決心。塔羅牌老師艾菲爾分享，在明天水星入牡羊後，直到4月11日總共會有16天的關鍵時刻，可說是運勢逆轉勝的關鍵衝刺期，提醒大家好好把握。

水星入牡羊對12星座的影響

▍牡羊座

水星進入你的命宮，這是一個覺醒時刻，不要浪費時間，此刻就是你發揮長才的時候。你能讓身邊的人凝聚，對你有向心力，所以能成為一位非常棒的領導者。積極的溝通協調，合作的商機都是談出來的。

▍金牛座

人財兩得的關鍵16天，如果你是想挽回、破鏡重圓、與舊愛複合的話，水星入牡羊就是你的最佳時機。你可以試著讓對方知道你有復合的意願，他終究還是會等你的。要討債，要買彩券的這個期間也可以去小試手氣，不要錯過。

▍雙子座

在水星入牡羊這段期間，不管是想要做任何事，態度都要積極，不要只是嘴巴說說，不實際去行動，這期間只要你想做就行動，成功率是平常的2倍，但是切記姿態要放軟，謙卑行事，意志堅定，但是方法可以靈活有彈性，一定會成功。

▍巨蟹座

要做大生意、大事業的人，未來16天會有貴人上門，讓你在事業中人人稱讚，也因為這樣，不少新客戶都是之前的舊客戶介紹來的。因為你為人忠厚、圓融，所以大家都很信任你，也很推崇你，讓你的名聲在業界將會越來越響亮。

▍獅子座

水星進入你的遷移宮，此時如果能多出門走動就不要錯過。現在正是外出生財的好時機，財祿雙收，正偏財皆是旺盛。遠行財事可成，代表你可往外地求財，如外派出差機會、或是更換工作城市、嘗試異地投資等皆不要放過，你的收入將會比現在多更多。

▍處女座

水星入牡羊的這段期間，你極有可能獲得一大筆錢，這對你的事業非常有幫助，雖然正職工作已經讓你忙得焦頭爛額，但是你內心有個夢，你想要為了夢想努力，而不是每天為了過生活而賺錢。想做就動手去做吧！開運即行動！

▍天秤座

你相信宿命嗎？未來16天，水星進入你的姻緣宮位，你將有機會遇到前世情人般的對象。你們倆人一見如故，才剛認識就好像什麼話都能說，興趣、嗜好都相投，彼此有共同的默契，適合的好像前世就相戀般，好好把握，對方很可能就是值得託付此生的人。

▍天蠍座

水星即將進入你的健康宮位，好好把握這16天的黃金減重期，可以挑戰自己，例如參加一個完整的體育訓練計畫，或是參加飛輪的減重、減脂的活動課程。你會發現，給自己一個全新的挑戰，這樣的生活其實更充實、更有意義。

▍射手座

水星進入你的玩樂宮，這是約會和二度蜜月的最佳時刻。近期你能從玩樂中累積創造力與創新的想法，對你的生活與工作都很有幫助。另外，帶著另一半一起蜜月旅遊，在身心放鬆、無壓力的情況下，有可能求子成功喔。

▍魔羯座

水星進入你的田宅宮，近期可以邀請親友到家裡坐坐，聯絡感情。其實你的個性報喜不報憂，不想親近的人為你擔心，但是有些事悶在心裡會生病的，好好找個時間與親友聊聊吧！心情會好很多的。

▍水瓶座

水星入牡羊這16天，你生命中出現了一位讓你想要每天甜言蜜語的對象，此時一定要好聲好氣的拜託身邊的兄弟姊妹，請他們當說客，幫你說好話，戀情有85%會成功喔。另外正在遠距離的戀情或是網戀的人，可以奔現成功。

▍雙魚座

水星加持你的財帛宮，情人和家人對你的創業與投資計劃大感興趣，會挹注資金助你成功。這個時期的你將錢看得更清楚仔細，更有投資理財的規劃，有更願意聆聽周圍的人給你的建議。