睽違17年，縣府爭取到主辦111年全國中等學校運動會，4月即將在花蓮登場，超過萬名選手集聚競技，縣府規畫「選手之夜」，邀請電音天后謝金燕、玖壹壹及畢書盡等7組藝人，當晚7時起在東大門廣場連唱3小時，等級如同跨年演唱會，邀請民眾到場同歡，一起為選手加油打氣。

代表全中運的聖火傳遞，在3月23日晚間循撒奇萊雅古禮點燃後，展開全國聖火傳遞任務，預計4月13日返抵花蓮。3天後賽事即將展開，將有來自全台1萬多名選手，齊聚花蓮爭取賽場榮耀，6天賽事期間，花蓮民宿和旅館訂房多已訂滿。

縣府籌辦16日「選手之夜」，請來超強卡司陣容，更有謝金燕、動力火車、玖壹壹、Bii畢書盡、鼓鼓呂思緯、「狼人殺偶像」婁峻碩、賴晏駒、黃偉晉以及金曲新人？te壞特輪番獻唱。

縣府觀光處長張志翔說，花蓮每年夏季及冬季舉辦東台灣音樂盛典，強打「一張火車票直通小巨蛋」，今年演唱會盛事連續不間斷，由春季「全中運選手之夜」，一路唱到夏季「夏戀嘉年華」及冬季跨年的「太平洋觀光節」，預估吸引數萬人朝聖，帶動地方觀光。

選手之夜在東大門廣場，16日下午5時30分至晚間11時，周邊將實施交管，包括重慶路與中山路、中山路與軒轅路口、中山路與花崗街口、福町路一帶。

活動將在MTV台、三立綜合台、三立新聞網、Vidol 影音、三立官方YouTube及111年全中運官方頻道等平台同步轉播。