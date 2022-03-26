中國大陸去年陸續以檢疫為由，停止我國鳳梨、釋迦與蓮霧輸銷，我國常駐世界貿易組織（WTO）代表團於昨天下午在WTO的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施委員會（SPS）例會中再次提出「特定貿易關切」，要求陸方應依據國際規範提出科學證據，但陸方表示經其風險評估，認為我國源頭管理強化措施仍有疑慮，我方再次表示仍在等待大陸提供科學證據與相關報告，以利有效解決此議題。

去年鳳梨遭禁運後，我國14度在兩岸平台上要求展望科學對話技術性諮商，但農委會防檢局副局長鄒慧娟說，至今陸方仍未回應，因此昨天又再度在WTO上出特定貿易關切。

我國由常駐WTO代表團副代表林良蓉發言對中國大陸暫停我鳳梨、釋迦與蓮霧輸銷表達嚴正關切，要求中國大陸遵循WTO的SPS協定與相關國際標準，提供詳細的鑑定報告、適當保護水準與風險分析報告，採取國際通行對貿易限制最小的作法，儘速恢復我國三項鮮果實輸銷。

陸方在會中表示經其風險評估，認為我國源頭管理強化措施仍有疑慮，我方再次表示仍在等待中國大陸提供科學證據與相關報告，以利有效解決此議題。

針對陸方對我國強化措施疑慮，農委會再次促請陸方應儘速透過兩岸聯繫管道展開雙邊技術性諮商，以科學對話積極尋求合理的解決方式。

至於後續是否會循WTO的爭端解決機制？農委會國際處處長林家榮表示，昨天會議之後仍希望大陸仍提出科學證據，並希望回到雙邊平台上對話，如果沒有正面回覆的話，也會跟相關部會研議是否採取包括「爭端解決機制」在內的措施因應。